Schoonmaakbedrijf Fedi-Cleaning behaalt certificaat voor schoonmaak van plaatsen delict en lijkvindingen: “Nog professioneler te werk”

Dieter Geldhof en Femke D’Hoop van schoonmaakbedrijf Fedi-Cleaning uit Staden behaalden een certificaat voor de schoonmaak van plaatsen delict en lijkvindingen. Het koppel wil in de toekomst nog extra opleidingen volgen om zich verder te bekwamen in gespecialiseerde schoonmaak.

Dieter (29) en Femke (25) startten Fedi-Cleaning ongeveer twee jaar geleden op. “Fedi-Cleaning is een schoonmaakbedrijf dat zich vooral richt op uitzonderlijke schoonmaakopdrachten”, legt Dieter uit. “Je kan bij ons onder andere terecht voor schoonmaak na een overlijden of zelfdoding, voor opkuisen van schade na brand of wateroverlast, voor het ruimen van huizen, ook in geval van extreme verzamelwoede, voor het kuisen van extreem vervuilde woningen en voor de schoonmaak van een plaats delict of na een ongeval thuis. Ook ‘gewone’ schoonmaakopdrachten slaan wij echter zeker niet af.”

Nog meer opleidingen

“We willen ons ook verder blijven bekwamen en opleidingen blijven volgen bij erkende instanties”, pikt Femke in. “Die reiken ook certificaten uit. We volgden recent een online opleiding rond de schoonmaak van crime scenes en lijkvindingen bij de Ultima Cleaning Academy in het Engelse Bristol. De Ultima Cleaning Academy is de enige in Europa die bewuste opleiding aanbiedt. We volgden de opleiding omdat we ook hier meer en meer naar een gewelddadiger maatschappij evolueren. De maatschappij is dezelfde niet meer in vergelijking met 15 jaar geleden. Mensen zijn steeds meer individueel ingesteld, iets wat na corona niet beter geworden is. Vorige week nog ruimden we een huis waar iemand vijf maanden na zijn overlijden blijven liggen was.”

“De opleiding crime scenes is niet verplicht in België”, gaat Dieter verder. “Iedereen kan dus eigenlijk een crime scene opruimen. We volgden de opleiding ook omdat we steeds professioneler willen werken. In de toekomst plannen we dan ook nog bijkomende opleidingen. Zo willen we nog opleidingen volgen rond onder andere het ruimen van drugspanden, van celblokken en voor cleanrooms die volledig steriel moeten zijn. Dat laatste komt onder andere voor in fabrieken waar computerchips gemaakt worden.”