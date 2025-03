Schoonmaakbedrijf Arpoetsie is vijftien jaar jong: “Dankzij normen en waarden”

Arpoetsie is 15 jaar geleden ontsproten uit het schoonmaakbedrijf van Ronny ‘Ronald’ Maertens. Dat bedrijf heette toen NetORon, was gevestigd in De Panne en was gekend in de hele regio.

Na dat Ronny’s dochter Arwen enkele jaren ervaring had opgedaan bij het bedrijf van haar vader, waar ze zelf ook poetste, werd stap voor stap haar toekomst uitgetekend. Ze startte haar eigen schoonmaakbedrijf op en zo kon Arwen meer en meer de opdrachten van haar vader overnemen. “Uiteindelijk kwam het na enkele jaren tot een nagenoeg totale overname van de opdrachten van NetORon, zodat mijn vader zou kunnen genieten van een welverdiend pensioen. Hij baatte 35 jaar het bedrijf uit”, zegt Arwen, zaakvoerster van Arpoetsie.

Groeispurt

In de voorbije jaren is het poetsbedrijf blijven groeien omdat de, misschien wel ouderwetse, ideeën van NetORon nagestreefd bleven. Hierbij staat de klant centraal en gaat het bedrijf volop voor een open communicatie met zijn klanten. “Feedback geven en ontvangen zorgt ervoor dat we blijven groeien, met een stevige groeispurt sinds de coronacrisis. Hierdoor is ons personeelsbestand, wagen- en machinepark sterk uitgebreid en zitten we ondertussen ook in een groot pand op het industrieterrein in Veurne, met zowel een ruime opslagruimte, grote burelen als een eigen professionele wasruimte voor het poetsmateriaal”, zegt Arwen.

“Qua personeel kennen we nagenoeg geen verloop. Het personeel dat mee kwam van het bedrijf van mijn vader werkt nog bijna voltallig bij Arpoetsie, waardoor we kunnen rekenen op een stevig fundament dat de normen en waarden van het bedrijf ook naar de nieuwe en toekomstige werknemers kan doorgeven. Door ons uitgebreide personeelsbestand, ons groeipotentieel en de moderne, ergonomische en professionele uitrusting konden wij in de voorbije maanden snel schakelen toen plots een aantal schoonmaakbedrijven in de regio niet langer hun diensten konden aanbieden door stopzetting of faillissement. Ook dit is de kracht van de normen en waarden waarmee NetORon jarenlang door het leven is gegaan. Die worden door ons cliënteel, waarvan een groot deel al jaren met ons in zee gaat, sterk geapprecieerd. Binnen onze groei merken we ook dat grote winkelketens de weg vinden naar ons schoonmaakbedrijf, want ook hier worden de door ons gehanteerde aanpak een professionaliteit als een sterk punt gezien”, zegt Arwen.

“gewoon Arwen”

“We kijken alvast uit naar een verdere groei in de toekomst, om ons personeel en hopelijk nog heel wat extra personeel in een regionale tewerkstelling binnen een familiale omgeving te kunnen verwelkomen”, zegt Arwen. “Binnen het bedrijf staat niet alleen de klant centraal, ook het personeel wordt steeds in de watten gelegd, en dat is iets wat ook buiten onze bedrijfsmuren goed gekend is.” Naast het kwalitatieve materiaal en moderne wagenpark heeft het bedrijf een koffieautomaat ook voor en na de werkuren ter beschikking van het personeel, alsook frisdrank, koekjes en uiteraard fruit. “Er bestaat bij ons geen topdownmentaliteit. Iedereen wordt aangesproken met de voornaam, ook ikzelf. Geen mevrouw, directrice of baas, gewoon Arwen”, zegt de zaakvoerster.

Het bedrijf doet ook beroep op interimmers en jobstudenten tijden de drukste perioden van het jaar.

Om het 15-jarige bestaan van Arpoetsie te vieren kwamen de vaste medewerkers samen in de Surfburger, Veurnestraat 289 in De Panne, om het glas te heffen op de prachtige toekomst van het poetsbedrijf. (JT)

Meer info over het bedrijf op www.arpoetsie.be