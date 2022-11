Schoonheidssalon The Beautybar wordt Kalon: “Je ervaart innerlijke rust”

Leen Waeyaert startte acht jaar geleden met haar schoonheidssalon The Beautybar in de Ooststraat in Lo. De zaak krijgt nu met Kalon niet alleen een nieuwe naam, ook het aanbod wijzigt grondig. “Kalon wordt een veilige haven waar je innerlijke rust ervaart”, zegt Leen.

Toen Leen Waeyaert acht jaar geleden The Beautybar oprichtte, bood ze vooral de klassieke schoonheidsbehandelingen aan. “Maar het was altijd mijn droom om een schoonheidssalon te runnen dat veel verder gaat dan de klassieke huidverzorging”, zegt Leen. “Ondertussen dekt ‘schoonheidsspecialiste’ de lading niet meer, waardoor ik voortaan mijn zaak als een prakrijk voor holistische huidverbetering zou omschrijven.”

Holisme

“Holisme komt van het Griekse woord holos wat ‘het geheel’ betekent”, vertelt Leen verder. Je huid, je organen en je emotie: alles staat in verbinding met elkaar. Alle rituelen tijdens de behandeling zijn een combinatie van Westerse en Oosterse kennis en technieken. Ze staan voor diepe ontspanning en huidverbetering op zowel fysiek, emotioneel, mentaal als spiritueel vlak. Je energie gaat weer stromen en daardoor ga je stralen. Ik geef dus behandelingen die zich richten op de mens in zijn totaliteit en niet op een specifiek deel van de huid. In Kalon stel ik alles in het werk om het zelfhelend vermogen van het lichaam, de huid en de ziel te stimuleren. Kalon is een veilige haven waar je innerlijke rust ervaart.”

Ik wil mensen in contact brengen met zichzelf en hun huid

Coronaperiode

De omschakeling naar het nieuwe concept Kalon kwam in een stroomversnelling terecht tijdens de coronaperiode, een tijd waarin schoonheidssalons maandenlang dicht moesten blijven. “Tijdens die verplichte sluiting heb ik het heel zwaar gehad”, blikt Leen terug. “Plots had ik tijd om na te denken over wat ik echt wou. Tijdens de lockdowns volgde ik volop online opleidingen en verdiepte me verder in de holistische aanpak. In de coronaperiode hadden veel mensen het ook mentaal zwaar. Bij mij kwam hun verdriet soms naar boven en ik merkte dat mensen meer en meer nood hadden aan innerlijke rust. Dit was eigenlijk de start van wat nu Kalon is geworden.”

Kalon

“Kalon is Grieks voor ‘schoonheid dieper dan de huid’”, legt Leen uit. “In het oude Egypte stond ‘Ka’ voorlevenskracht, energie en deel van de ziel. ‘Lon’ is dan weer Surinaams voor vloeien of stromen. Kalon kan je dus omschrijven als ‘de ziel laten stromen’.”

“De essentie van wat ik nu doe, is mensen in contact brengen met zichzelf en met hun huid”, zegt Leen. “Hen als het ware begeleiden om hun innerlijke schoonheid naar boven te halen zodat dit aan de buitenkant te zien is. Een verkeerde keuze van cosmetica, een verkeerd zelfbeeld, vermoeidheid, onrust, foute overtuigingen en voedingskeuzes kunnen zich gaan manifesteren op de huid. Elke vrouw bezit innerlijke en uiterlijke schoonheid, en ik beschouw het als mijn missie om die bij iedere vrouw naar boven te halen.

En Leen heeft nog ideeën. “Ik droom van een gezondheidshuis in de Westhoek met alle complementaire alternatieve behandelmethodes samen onder een dak”, besluit ze. “Ik denk daarbij aan osteopathie, accupunctuur, cupping, voedingsadvies, sport, yoga en Kalon natuurlijk. Helaas ontbreken de financiële middelen.” (KVCL)

Meer info vind je op: www.ka-lon.be