Schoonheidssalon Nuance by Bauwke opent de deuren

In de Diksmuidseweg 445 in Boezinge opende Bauwke Janseghers haar schoonheidssalon Nuance by Bauwke. Je kan er na afspraak terecht voor gelaatsverzorging, nagels, browstyling, ontharing en vanaf juli ook permanente make-up.

Bauwke Janseghers (27) volgde in het secundair bio-esthetiek/schoonheidszorgen aan het VISO Roeselare. In het hoger onderwijs studeerde ze verder als lerares schoonheidszorgen en godsdienst. Na haar studies begon ze als leerkracht godsdienst in het Immaculata Ieper. Tegenwoordig geeft ze les in de RHIZO zorgkrachtschool in Kortrijk.

Mooie kans

Tijdens haar studies begon ze al op haar 16de te werken thuis als nagelstyliste. “Ik ben opgegroeid in Boezinge. Tijdens mijn middelbare studies kwamen vriendinnen en familie langs bij me thuis, zodat ik kon oefenen. In het begin was dat enkel voor nagels. Sinds drie jaar woon ik in Zuidschote in de Relemeersstraat, samen met mijn vriend Vic Fieuw, en kreeg ik meer werk. Het is altijd mijn droom geweest om zelfstandig een schoonheidssalon uit te baten, maar ik heb thuis in Zuidschote niet genoeg ruimte om dat te doen. Ik kreeg ook vraag naar andere behandelingen, zoals epilatie en gezichtsverzorging, en na jaren twijfelen heb ik de stap gezet. Dit dankzij mijn opa Bernard Ollevier, die mij een afgescheiden ruimte ter beschikking stelde in zijn huis in de Diksmuidseweg 445 in Boezinge. Voor mij was dit een mooie kans om de uitdaging aan te gaan zonder daarbij meteen een pand te moeten huren. Voorlopig valt het nog mooi te combineren met mijn werk als lerares. Je kan bij mij op afspraak terecht voor nagels, gelaatsverzorging, wenkbrauwen, epilatie. Vanaf juli komt daar ook nog permanente make-up bij. Ik verkoop ook verzorgingsproducten van Philip Martin’s”, besluit Bauwke Janseghers. (FB)

Tel 0477 64 55 22 – Email: info@nuancebybauwke.be of www.nuancebybauwke.be of facebook nuancebybauwke.