Schoonheidsinstituut Omorfia opent feestelijk in prachtig gerenoveerd pand

Vanaf nu is het schoonheidssalon van Jilly Poelvoorde (28) gevestigd in de Groenestraat, in een prachtig gerestaureerd pand. Jilly is de dochter van Marc en Suzy Algoedt en de partner van Gianni Sennesael.

“Na mijn studies voor dit vak bij de Maricolen In Brugge, werkte ik eerst enige tijd bij een groothandel. En in die periode studeerde ik verder voor het lerarendiploma Schoonheidszorg. Tot op vandaag werkte ik zowat zes jaar als zelfstandige schoonheidszorg in de ouderlijke woonst in de Aalterstraat. In 2020 kochten we hier in de Groenstraat dit pand aan, een woning met ruime garage. Sinds een jaar wonen wij nu hier. De grondige restauratie en vernieuwing deden we zowat 2,5 jaar lang, mede en vooral dankzij de inbreng en de onverdroten inzet van papa en broer Robin’, zegt de lieftallige dame.

Griekse naam

“ Zowat alles werd grondig vernieuwd en heraangelegd. De gevels, de opritten, de omheining: het is een en al schoonheid. ‘Omorfia’, de naam van de zaak is een Grieks woord voor schoonheid. De perfecte harmonie met mijn beroep hier als schoonheidsspecialiste.”

“De voormalige garage werd herschapen tot mijn werkplaats, mijn schoonheidssalon. De voordelen zijn legio, zoals meer ruimte en openheid. De werkomschrijving blijft dezelfde, ook na de introductie van een nieuwe behandeling voor gelaatsverzorging. De handen- en voetenverzorging, het gelaat, al wat het esthetische van het lichaam betreft.”

Ook massage

“Ook epilatie, permanente make-up en massage zijn mijn dagelijkse opdrachten. Ik had al een uitgebreid klantenbestand vanuit de Aalterstraat en nu zal het praktische aspect nog verbeteren.”

Met een officiële openstelling in charmante feestomkadering en drankjes en hapjes werd de nieuwe zaak Omorfia Jill vanaf 8 juli operationeel. (RV)