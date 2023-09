Schoonheidsinstituut Melantho in Ruddervoorde bestaat 30 jaar: “Dit was mijn kinderdroom”

choonheidsinstituut Melantho van Evie Vancauwenberghe in de Sijslostraat 6 in Ruddervoorde vierde haar dertigste verjaardag. “Mensen zijn zo gelukkig met fris verzorgde voetjes.”

Evie Vancauwenberghe (49) is een geboren en getogen Ruddervoordse die naast haar salon ook zeer actief is binnen het verenigingsleven. Ze woont samen met Patrick Jonckheere. Evie studeerde af als schoonheidsspecialiste in ‘de Maricolen’ in Brugge. Ze opende haar schoonheidsinstituut toen ze amper 19 jaar oud was.

Pedicure

“Mijn kinderdroom was om kapster te worden. Toen mijn ouders en ik naar de opendeurdagen van ‘de Maricolen’ gingen, schreef ik me in voor de richting Bio-Esthetiek. Die opleiding focuste zich op zowel haartooi als schoonheidszorg. Het is tijdens die opleiding dat ik de smaak te pakken kreeg voor schoonheidszorg, meer bepaald voor pedicure. Ik vond het echt zalig om te doen”, blikt Evie terug. “Mensen zijn zo gelukkig met fris verzorgde voetjes”, vertelt ze erbij.

In die 30 jaar is er veel veranderd voor Melantho. “Mensen durven meer te uiten wat ze zelf willen”, vertelt Evie. “Ze willen een afspraak op die dag en dat uur. Vroeger ging men daar subtieler mee om. Er werd aan mij gevraagd wanneer het paste om langs te komen. Gelukkig ben ik daar altijd erg soepel mee omgegaan”, aldus Evie.

Klanten zijn ook steeds meer gewoon. Er is veel meer keuze dan vroeger. Bij mij komen klanten het meest voor pedicure, maar ook andere behandelingen zoals een gezichtsverzorging en manicure”, geeft Evie mee. “Na al die jaren blijft pedicure toch hetgeen wat ik het liefst doe”, lacht ze. “De tevreden gezichten achteraf, daar doe ik het voor.”

Betaalde hobby

Evie is 20 jaar lang voltijds zelfstandig geweest, maar rond haar veertigste zette ze de stap om deeltijds in loondienst te werken, als verkoopster. “Ik ben altijd al heel sociaal geweest, en miste al die jaren collega’s. Daarnaast wilde ik ook eens een andere werkomgeving verkennen. Ik zeg altijd: ‘in Brugge ga ik naar mijn betaalde hobby’ en in Melantho werk ik’. Ik vind dit de meest zalige combinatie die er is. Zo kan ik proeven van twee mooie, verschillende jobs”, besluit ze.

Melantho, Sijslostraat 6, 8020 Oostkamp. Meer info: 050 27 72 49.