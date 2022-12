Schoenmakerij Blinki in Kortrijk stopt ermee

De gerenommeerde schoenmakerij Blinki aan de Onze-Lieve-Vrouwestraat 1 stopt er mee op 23 december. Zaakvoerster Monique Oosterhof (37) heeft MS, een chronische aandoening aan het centrale zenuwstelsel.

“Ik moet verplicht rusten, erg veel rusten en stress vermijden om de aandoening stabiel te houden: een moeilijke beslissing om te stoppen”, zegt Monique openhartig. Zij nam in 2017 de zaak over van haar papa Jan Oosterhof, toen 67, die de zaak begon in 1978 en stopte na 40 jaar. De zaak Blinki was gekend voor lederwaren, riemen, onderhoudsproducten, portefeuilles, nummerplaten, sleutels, allerlei gadgets en meer, maar vooral voor schoenherstellingen.

Totale uitverkoop

“Ik was toen de enige vrouw als schoenmaker in onze provincie”, vertelt Monique. Nu komt er tot 23 september een totale uitverkoop met grote kortingen. “Ik ga dit enorm missen want ik deed de job met hart en ziel en was graag tussen de mensen.”

Monique kreeg halfweg juli het nieuws dat ze Multiple Sclerose had. “Het was al een tijdje aan de gang, zo wezen de scans uit. Ik kreeg verplichte rust voorgeschreven.” Later mocht Monique proberen om deeltijds haar ambacht te hervatten.

Te veel stress

“Papa deed enkele uren per dag de winkel en ik enkele uren, maar het bleek dan toch te veel stress. Ik was heel snel vermoeid en net dat moet ik vermijden”, zegt Monique.

“Met veel te rusten kan de aandoening gestabiliseerd worden. Nu voel ik me goed met die rust en ik hoop dat dit zo blijft. Ik zou zeer graag iets anders willen doen: bijvoorbeeld helpen met iets rond welzijn voor dieren.”