Schoenmaker Johny op zoek naar geschikte overnemer

Schoenmaker Johny Claeys heeft zijn schoenmakerij aan de Brugsesteenweg 281 te koop gezet, maar is nog niet van plan om meteen de stekker eruit te trekken. Johny is echter wel op zoek naar een geschikte kandidaat-overnemer die bereid is om zijn zaak voort te zetten.

Sinds de verkoopplannen van Schoenmaker Johny Claeys bekend werden, zijn er veel geruchten ontstaan in Kuurne over waarom hij dit doet. Er staken al verschillende theorieën de kop op, maar Johny blijft er zelf rustig onder. “Sinds ik mijn zaak te koop heb gezet, zijn er allerlei geruchten ontstaan”, vertelt de schoenmaker. “Het afgelopen jaar heeft mijn gezin wat tegenslagen gekend op persoonlijk vlak. Daarnaast neemt de werkdruk toe, omdat steeds meer schoenmakers ermee stoppen. Zelf ben ik niet van plan om te stoppen, omdat ik mijn trouwe klanten niet wil teleurstellen. Het enige doel van het te koop zetten is een serieuze overnemer vinden die bereid is om het werk voort te zetten. Ik ben zelfs bereid om maandenlang training en opleiding te geven, eventueel op een andere locatie. Tot die tijd blijf ik de schoenmakerij openhouden om mijn trouwe klanten van dienst te kunnen blijven.”

“Het beroep van schoenhersteller is een bedreigd ambacht geworden”, vervolgt Johny. “Jongeren kiezen niet meer voor het vak en veel collega’s hebben hun deuren al gesloten. Het is tegenwoordig een vaardigheid die je alleen nog kunt leren van een ervaren schoenmaker. Syntrawest bood beknopte opleidingen aan, waar veel interesse voor was, maar na enkele maanden verloren de kandidaat-schoenmakers vaak hun interesse en haakten ze af. Met slechts één avond les per week kun je geen schoenmaker worden. Het vak vereist specifieke vaardigheden en feeling. Naast reguliere schoenreparaties en sleutels bied ik ook reparaties aan van dikke materialen zoals paardenuitrusting, motorpakken, bekleding van stoelen, herstel van bakfietshoezen, enzovoort. Daarnaast doe ik ook renovatiewerkzaamheden aan dure handtassen en andere maatwerkopdrachten.” (BRU)