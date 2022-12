Schoenen Etienne ruilt Wallenstraat voor Westlaan in Roeselare

Na 80 jaar verhuist Schoenen Etienne van de Wallenstraat naar de Westlaan 358. Vanaf maart opent de bekende schoenenzaak er de deuren in een vroeger advocatenkantoor naast een Aldivestiging. Kinderschoenenwinkel Otto & Lili en de schoenenoutlet blijven in de Wallenstraat.

“We liepen al een tijdje met de idee om Schoenen Etienne te verbouwen”, begint zaakvoerder Sybille Renier. “Dat was net voor corona en tijdens corona is het er niet van gekomen. Tijdens de laatste zomervakantie passeerde ik door de Westlaan en mijn oog viel op het pand waar we nu onze intrek zullen nemen. Ik was meteen verkocht: ik vond het ideaal om er een schoenenzaak in onder te brengen, er is veel parkeerplaats wat voor ons een goede zaak is omdat wij toch een aantal oudere en minder mobiele klanten hebben én het is zeer makkelijk bereikbaar voor iedereen.”

“We zullen inderdaad minder passanten hebben in de Westlaan dan in de Wallenstraat maar we zullen dat dan moeten oplossen met meer acties en meer publiciteit. En natuurlijk zal Schoenen Etienne zich ook engageren in de Westlaanpromenade. Voor alle duidelijkheid: we blijven dezelfde kwalitatieve schoenen aanbieden zoals we al zovele jaren doen en ook onze service blijft dezelfde.”

Betrokken handelaar

“Ik word dus deeltijds een Westlaan-commerçant maar evengoed blijf ik een zeer betrokken handelaar van de Wallenstraat (lacht). Ik ben en blijf een 100% gemotiveerde en nauw betrokken Roeselaarse handelaar die leeft van en voor de commerce van onze stad. Onze boetiek Otto & Lili waar we kinderschoenen verkopen, blijft in de Wallenstraat , net als onze schoenenoutlet. “

“Otto & Lili is gehuisvest in zo’n mooi, idyllisch pand: het plaatje klopt gewoon 100%. We zullen trouwens ons kantoor boven Otto & Lili inrichten en er zal altijd permanentie zijn. Het is trouwens niet zo dat onze medewerkers en ik altijd in dezelfde winkel zullen zijn. En op drukke dagen kunnen we rekenen op een aantal fleximedewerkers.”

“Het is de bedoeling dat Schoenen Etienne in maart de deuren opent in de Westlaan, ja, met de nieuwe collectie. De klanten reageren enthousiast op onze beslissing. Er kwamen al heel wat leuke reacties toen we hen het nieuws meldden via sociale media. Wij kijken er alvast naar uit om ook in de Westlaan een enthousiast verhaal te schrijven.”

(PS)