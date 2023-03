Schoenen Etienne opent op nieuwe locatie

Vrijdagavond opende Schoenen Etienne in Roeselare officieel de deuren. De gekende winkel was 80 jaar gevestigd langs de Wallenstraat, maar is voortaan te vinden langs de Westlaan. “De verhuis naar deze kleurrijke winkel is erg vlot verlopen.”

Schoenen Etienne is een begrip in Roeselare. De schoenenwinkel huisde jarenlang langs de Wallenstraat. Huidig zaakvoerster Sybille Renier maakte tijdens de eindejaarsperiode bekend het met de winkel over een andere boeg te gooien. “Onze klanten reageerden onmiddellijk positief. Vooral het feit dat er hier voor de deur parking is zorgde voor enthousiaste reacties”, aldus Sybille. De voorbije twee maand verliep de verhuis zoals gedroomd. “We konden rekenen op fantastische mensen en vrienden die meehielpen bij de verhuis. Over het eindresultaat zijn we erg tevreden. Ik ben er van overtuigd dat we met deze nieuwe winkel nieuwe klanten zullen lokken.” Sybille en haar team toverden het voormalige advocatenkantoor om tot een kleurrijke zaak. Op de benedenverdieping kunnen de dames terecht voor nieuwe schoenen, de bovenverdieping wordt ingepalmd door de herenschoenen. “We beschikken ook over een grote tuin, maar daar hebben we voorlopig geen plannen mee.”

Toch nog een beetje in stadscentrum

Ondanks de verhuis blijft Schoenen Etienne toch nog een beetje in het stadscentrum. Voor kinderschoenen kunnen klanten nog steeds terecht in Otto & Lili. Ook de outlet, eveneens in de Wallenstraat, blijft op dezelfde locatie.