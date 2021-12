Schoenen Casari sinds kerstavond definitief gesloten: “Tijd om andere horizonten op te zoeken”

Schoenenzaak Casari was 35 jaar lang een gevestigde waarde in het centrum van Kuurne, maar op kerstavond ging de zaak definitief dicht. Jeannine Braecke ging van start met de schoenenzaak en 15 jaar later nam haar dochter Michéle Wittouck Schoenen Casari over. Na twintig jaar de zaak te hebben uitgebaat, vindt Michéle, die bruist van energie, het welletjes en wil ze een ander pad bewandelen.

Dit jaar was kerstavond voor Michéle Wittouck (45) er eentje met een dubbel gevoel. Na twintig jaar het gezicht te zijn geweest van schoenen Casari trok ze op kerstavond de deur van haar zaak definitief dicht, om binnenkort van start te gaan met een nieuwe uitdaging. Het was haar moeder Jeannine Braecke die de zaak 35 jaar geleden opstartte. “Na mijn hoge schoolstudies trok ik anderhalf jaar richting Italië om daar mijn studies verder te zetten”, opent Michéle de babbel. “Eigenlijk wilde ik er blijven wonen, tot ik plotseling telefoon kreeg van mijn moeder dat ze me wat wilde vragen. Toen ik richting België afreisde kreeg ik de vraag van haar of ik de zaak wilde overnemen. Deze vraag overviel mij een beetje en dwarsboomde zo de plannen die ik voor ogen had. Spijt dat ik de zaak overnam heb ik echter nooit gehad, gezien ik altijd geïnteresseerd ben geweest in mode. Na twee jaar samen schoenen Casari te hebben uitgebaat met mijn moeder brak voor mij het tijdstip aan om mezelf waar te maken zonder haar hulp.”

Zaak leeggeroofd

In 2005 werd schoenen Casari echter het slachtoffer van een stoutmoedige diefstal, waarbij de boeven aan de haal gingen met zo goed als de volledige collectie. “Het moment waarop de zaak werd leeggeroofd zal ik niet snel vergeten”, gaat Michéle verder. “Nadat ik had besloten om het pand in de Koningin Elisabethstraat een grondige make over te geven, diende ik voor enkele maanden een ander onderkomen te vinden voor mijn handelszaak. Ik was pas open op deze nieuwe locatie toen de boeven ’s nachts toesloegen. Het was mijn vader die ’s morgens de diefstal ontdekte. Ter plekke vond ik een ware ravage, waarbij alle schoenen waren verdwenen en enkel lege dozen nog aan te treffen waren.”

Nieuwe uitdaging

Nu Michéle definitief de deur van schoenenzaak Casari achter haar heeft dichtgetrokken, gaat ze binnenkort van start met een nieuwe uitdaging. “De handelsruimte waar schoenen Casari nu is gevestigd was eigenlijk te klein geworden. Een zoektocht in Kuurne naar een ruimer pand leverde niet het gewenste resultaat op, waardoor ik verplicht was andere horizonten op te gaan zoeken. Over wat deze nieuwe horizonten zijn kan ik echter niet veel kwijt. Ik kreeg echter wel al heel veel reacties van Kuurnse handelaars dat ze het zeer spijtig vinden dat de zaak definitief gesloten werd.” Bij schoenen Casari kon je terecht voor modieuze schoenen die je in de doorsnee schoenenzaak niet kon terugvinden. (BRU)