Saxofoonbouwer voert procedureslag over merknaam, maar weigert de handdoek te gooien

Saxofoonbouwer Karel Goetghebeur kreeg al heel wat tegenslagen te verwerken, zoals een zware coma als gevolg van de Mexicaanse griep, maar recht steeds de rug. Ook nu een groot buitenlands investeringsfonds zijn merknaam Adolphe Sax & Cie wil laten schrappen. “Ik stond op het punt te stoppen, maar ben nu vastbesloten om terug te vechten”, zegt Karel.

Karel Goetghebeur (43) had al jobs in de uitvaartsector en de farmacie achter de rug toen hij in 2012 besloot om zijn echte droom na te jagen. Hij speelde al enige tijd saxofoon, maar door een ongeval met de fiets brak hij zijn rug en kon hij langere tijd niet spelen. Karel begon dan maar wat te prutsen aan zijn saxofoons en hier en daar wat te verbouwen.

Hij kende ook de geschiedenis van de legendarische Adolphe Sax, de Belgische ambachtsman en muzikant uit Dinant die in 1941 de uitvinder was van dit populaire instrument en het een paar jaar later in productie bracht in zijn fabriek voor blaasinstrumenten in Parijs. De productie van Belgische saxofoons was echter teloor gegaan, en daar zag Karel net een opportuniteit. Hij besloot resoluut om die industrie nieuw leven in te blazen én greep zijn kans toen hij merkte dat het mogelijk was om de rechten op de naam Adolphe Sax & Cie te verkrijgen.

Goed omringd

Karel liet zich omringen en adviseren door muzikanten en instrumentenbouwers en ging aan de slag. Hij maakt vlug naam met zijn saxofoons en werd ook goed ondersteund door concepten als Handmade in Brugge, waarbij lokale ‘makers’ gepromoot worden.

In 2015 werd Karel echter bijzonder zwaar getroffen door de Mexicaanse griep. Hij lag bijna twee maanden in coma en onderging negen longoperaties. “Mijn leven heeft toen echt aan een zijden draadje gehangen. Ik kwam er door op het moment dat de artsen alle hoop hadden opgegeven. Toen ik uit de coma kwam, heb ik opnieuw moeten leren praten, stappen en eten en drinken”, zegt Karel. “Een tijd later had ik dan ook nog een zwaar ongeval met mijn motorfiets, maar ook dat ben ik te boven gekomen.”

“Al te veel opofferingen gedaan om me nu zomaar gewonnen te geven”

Karel weet zich alvast wel goed in de kijker te werken met opmerkelijke projecten zoals Sax4Pax: het vervaardigen van saxofoons uit granaathulzen en ander wapentuig uit de Eerste Wereldoorlog. Hij gaat ook artistieke samenwerkingen aan met kunstenaars om zo zijn instrumenten nog meer onder de aandacht te brengen.

“Eind 2019 kwamen de eerste signalen binnen dat er pogingen werden ondernomen om de merknaam Adolphe Sax & Cie te laten deponeren in onder andere de Verenigde Staten, maar daar kregen ze wegens mijn eerdere registratie een ‘neen’ te horen”, vertelt Karel. “Niet lang daarna kreeg ik bericht dat een groot buitenlands investeringsfonds, dat intussen ook al één van de belangrijkste producenten van saxofoons heeft overgekocht, onze merknaam wil laten schorsen op basis van een zogenaamde ‘non-use claim’. Dat wil zeggen dat ze beweren dat ik die merknaam niet gebruik. Wat onzin is, want het is maar al te duidelijk dat ik die naam wel gebruik: ze staat op alle instrumenten en op allerlei publicaties en promotiemateriaal.”

Handvol geld gekost

“Maar toch word ik gedwongen om advocaten in te schakelen om dat allemaal te gaan bewijzen. Dat heeft me al handenvol geld gekost. Ze speculeren er duidelijk op dat ik dat geld niet zal willen of kunnen ophoesten, dat ik niet zal durven terugvechten en uiteindelijk de handdoek in de ring zal gooien of bankroet zal gaan. En eerlijk: het komt ook heel echt intimiderend over. Vorige zomer heb ik sterk overwogen om ermee te stoppen, het werd me allemaal te veel.”

Maar eens te meer recht Karel de rug en blijft hij vechten voor zijn dromen en idealen. “Ik laat me niet meer intimideren en heb besloten om echt te kiezen voor het pad van het groeimodel. Mijn vrouw is mee in de zaak gekomen. Zij zal vooral de zakelijke leiding op zich nemen. We volgen samen opleiding aan een businessschool in Nederland om op zakelijk vlak sterker te staan. En we zullen nieuwe producten lanceren, met ook meer accessoires en gadgets. Ik heb al te veel opofferingen gedaan om me nu zomaar gewonnen te geven.”