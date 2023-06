Sarah opent winkel met zelfgemaakte juwelen in Wakken

Wat voor Sarah Heirewegh (29) in 2016 begon met het maken van eigen oorbelletjes is uitgegroeid tot de opening van een eigen winkel én lancering van een eigen merk onder de noemer JUULS by Sarah. Iedereen kan voortaan op vaste tijdstippen een kijkje komen nemen in de Hallebedevaarstraat 3 in Wakken.

“Alles begon door wat eigen modelletjes van oorbellen te ontwerpen”, blikt Sarah op het ontstaan terug. “Vriendinnen en collega’s vroegen daarop om ook voor hen iets te maken en zo ging de bal aan het rollen. Uiteindelijk vroeg een schoonheidsspecialiste om enkele oorbellen uit mijn aanbod bij haar in de zaak te plaatsen. Enkele anderen volgden, met Friandise in Tielt als grootste verkooppunt, en dat leidde tot het oprichten van een eigen webshop.”

Samenwerking met Pauline De Vos

Sarah staat in het dagelijks leven voor de klas in Zulte. “Een jaar geleden zijn mijn partner Gregory Maertens en ik naar Wakken verhuisd en toen al speelde ik met het idee om bij ons thuis een ruimte in te richten als winkel. Met die ingesteldheid hebben we uiteindelijk ook een huis gezocht en gevonden, waar we de garage tot winkel hebben omgebouwd”, vertelt ze. “Ik deed vaak markten met mijn merkje en trok er – zoals je Tupperware-avonden hebt – ook mee naar de mensen thuis. Nu kan ik mijn sieraden ook op een fysieke locatie aanbieden. Naast oorbellen bestaat mijn aanbod uit zelfgemaakte armbanden. Ik maak ook kettingen op aanvraag en verder heb ik accessoires zoals geurkaarsen en -stokjes, handtassen en horloges.”

Sinds kort heeft Sarah ook een unieke samenwerking met Pauline De Vos, de vriendin van Junior Planckaert. “Ze heeft haar eigen oorbellencollectie door mij laten ontwerpen”, glundert Sarah. “Zij koos de kleuren, het model en wat ze precies graag ziet en ik zorgde voor de uitwerking. We zijn enorm tevreden met het resultaat. Haar collectie is exclusief bij mij te koop.” (vadu)

JUULS by Sarah is online te vinden via juulsbysarah.be en op Facebook. De winkel zelf is open op woensdagnamiddag of op afspraak. Er komt tweemaandelijks een pop-up in het weekend en in de vakantie zal de winkel vaak open zijn.