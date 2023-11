Sarah Hennebel biedt schoonheidszorgen aan in Ettelgem

Om je huid en nagels thuis te laten verzorgen, kan je sinds kort een beroep doen op Sarah Hennebel. Ze startte in bijberoep met Be.You.Tiful. “Ik heb er altijd van gedroomd om schoonheidszorgen te doen.”

Sarah Hennebel (38) werkt momenteel deeltijds bij Medi-Market in Oostende. Eerder was ze 14 jaar aan de slag in de keuken van woonzorgcentrum Riethove.

“Dat was een ideale job toen mijn kinderen klein waren: dicht bij huis en mooie uren. Maar het was altijd mijn droom om schoonheidszorgen te studeren en onlangs zette ik de stap met een opleiding in het volwassenenonderwijs”, vertelt Sarah die met haar gezin in de Vijfwegstraat woont. Deze opleiding bracht Sarah onlangs tot een goed einde bij CVO Miras Brugge.

Extra opleiding

Sarah is er trots op dat ze sinds kort schoonheidszorgen kan aanbieden aan huis. “Ik doe pedicure en manicure, leg gellak, doe wimperlifting en ontharing en geef massages. Voordeel van dit bij de klanten thuis te doen, is dat ze zich na de behandeling niet meer moeten verplaatsen en ze kunnen relaxen”, vindt Sarah Hennebel.

“In december ga ik nog een holistische opleiding volgen voor verzorging van gezicht en lichaam. Bij dergelijke behandeling ga je het lichaam en de geest in balans brengen. Je gaat dus dieper dan alleen de huid.”

Sarah heeft haar zaak Be.You.Tiful genoemd, wat uiteraard verwijst naar mooi zijn. “Mijn zus Charlotte heeft mijn logo ontworpen en dat vind ik echt geslaagd. Zij is heel creatief.”

Of een eigen salon een vervolg zou kunnen worden? “Misschien in de toekomst. Als mijn kinderen het huis uit zijn en er twee kamers vrij komen. Maar voorlopig ga ik graag bij de mensen aan huis”, besluit Sarah Hennebel. (LIN)