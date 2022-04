Sara treedt in de voetsporen van vader Hendrik Boddez als zaakvoeder van Keurslager Boddez in Middelkerke

Sara Boddez (32) en haar echtgenoot Xavier Roosens (37) staan vanaf dit weekend aan het roer van de Keurslager Boddez in de Paul de Smet de Naeyerstraat in Middelkerke. Tijdens dit openingsweekend, op 9 en 10 april, verwelkomen zij alle klanten met een degustatie van een Jamon Mangalia Monte Nevado, gebracht door een echte cortador.

De slagerij werd 32 jaar geleden geopend door Hendrik Boddez (57) en zijn echtgenote Carin Meert die zeven jaar geleden overleed. Dochter Sara studeerde aan de hotelschool Ter Duinen in Koksijde en volgde een opleiding voor kok, kelner en wijnkenner. Haar echtgenoot Xavier Roosens was vijftien jaar aan de slag bij New Holland, maar schoolde zich ondertussen om tot een gediplomeerd beenhouwer. Het koppel heeft een zoontje van zes jaar, Emiel.

“De rollen worden nu omgedraaid”, lacht Sara Boddez. “Ik heb een tijdlang voor mijn vader gewerkt en nu kan hij nog regelmatig aan de slag voor mij. Ik ben heel trots dat ik de zaak van mijn vader kan overnemen want ik heb heel veel geleerd van hem. Ik weet dat ik nog altijd op hem zal kunnen rekenen voor alles en nog wat in de zaak. Ik heb ook mijn echtgenoot Xavier, dus ik heb twee mannen die me zullen helpen om de zaak recht te houden”, knipoogt Sara.

Keurslager Boddez is een van de meest gekende zaken in Middelkerke en gekend om de huisgemaakte paté, preparé, de huisbereide salades en kip aan ’t spit.

Enkele nieuwigheden

“We willen ons ook verder toeleggen op vers vlees”, geeft Sara mee, “want ook dat is een van onze troeven die we in huis hebben. Heel veel veranderen zal er niet maar we willen toch wel wat verjongen en enkele nieuwtjes presenteren. Ik denk hierbij aan burnt ends en zelfgemaakte pastrami.”

(PBM)