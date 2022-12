Santé Wines pakt uit met pop-up in Brugge

Santé Wines, de wijnhandel van de bekende sommeliers Benoît Couderé en Dries Corneillie, opent tot het einde van het jaar een pop-up winkel in de Kardinaal Cardijnstraat in Sint-Andries. “We zullen er ook wijnadvies geven voor het kerst- of oudejaarsmenu”, zegt Benoît.

Benoît Couderé en Dries Corneillie zijn geen kleine jongens in de wijnwereld. Ze kregen beiden al de titel van van Beste Sommelier van België en werkten in toprestaurants zoals De Karmeliet, Boury en De Jonkman.

Benoît koos er al eerder voor om te stoppen als restaurantsommelier en zich voluit te gooien op zijn eigen wijnhandel Santé Wines. Dries stapte ook mee in het avontuur van Santé Wines maar werkte tot voor enkele maanden nog als hoofdsommelier bij De Jonkman in Brugge. Maar nu leggen ze dus allebei volledig de focus op Santé Wines.

Afhaalpunt nodig

“Wij hebben wel een website met bijhorende webshop en een loods met onze voorraad maar nog geen eigen fysieke winkel”, legt Benoît uit. “En daar krijgen we toch steeds meer vraag naar. Zeker nadat we tastings hebben georganiseerd vragen veel mensen of er ook een fysiek afhaalpunt is voor onze wijnen. En in de eindejaarsperiode is dat nog meer een must. Daarom besloten we om gedurende drie weken, nog tot 31 december, een pop-up wijnwinkel te openen.”

De pop-up is gevestigd in een pand in de Kardinaal Cardijnstraat 14, tussen de Torhoutse- en de Gistelsesteenweg, nabij de Sint-Baafskerk. “Het gaat meer bepaald om het gezellige winkelpand van Terre du Nord, bekend van de handgemaakte porseleinen voorwerpen. Wij gebruiken het pand dus tijdelijk, daarna is het de bedoeling dat Terre du Nord er terug komt. Bij groot succes is misschien wel nog een verlenging met een maand mogelijk en dan kunnen we eventueel zowel de wijn als het mooie porselein een plaatsje geven.”

“We willen in een sfeervol kader onze kennis als sommelier delen”

“Het hoofddoel van deze pop-up is voor Dries en mezelf om in een aangenaam sfeervol kader onze kennis als sommelier te delen met de klanten. Zo zullen we er wijnadvies geven, met wijnen vanuit ons eigen aanbod uiteraard, voor het kerst-, oudejaars- of nieuwjaarsmenu. Eigenlijk zoals we zouden doen in een restaurant. We hebben hiervoor een selectie van 60 wijnen en 15 digestieven.”

Daarnaast zullen Dries en Benoît er ook wijnabonnementen verkopen om cadeau te geven tijdens de feestdagen. “Zo is er bijvoorbeeld een abonnement van 92 euro waarbij de ontvanger gedurende drie maanden elke maand twee flessen krijgt toegestuurd”, legt Benoït uit. “Ook onze eigen gin zal er te koop zijn én we stellen deze week exclusief een Argentijnse wijn voor die verbouwd wordt door vier Vlaamse vrienden, onder wie de Brugse dokter Bob Leruth. Wij gaan voor hen met Santé Wines de volledige oogst verkopen.”

