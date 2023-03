Sandrina neemt afscheid van Maison Coton

Maison Coton in de Koolskampstraat in Lichtervelde zal niet langer uitgebaat worden door Sandrina Dos Santos Gomes.

De winkel startte in 2014 aan de voorkant van de straat, maar Sandrina bouwde deze in september 2021 uit in de loods achter hun huis. De winkel werd groter, er was Café Coton, waar je kon genieten van een drankje en een stuk taart. “Door de werken in de Koolskampstraat die er zitten aan te komen, heb ik besloten de winkel over te laten. De winkel zal namelijk moeilijk te bereiken zijn”, vertelt Sandrina. “Ik werk nu samen met mijn echtgenoot Piet Perquy in zijn bedrijf Humanizer.” Voor Maison Coton zijn er nieuwe uitbaters, op een andere locatie, maar wie dat is en waar de winkel zal komen, is voorlopig nog niet bekend. (JW)