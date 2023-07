Sammy en Connie zijn nieuwe uitbaters van De Lindeboom: “Het wordt een volkscafé”

Sammy Vanneste (48) en Connie Thermote (51) openen op vrijdag 21 juli de deuren van café De Lindeboom in Rollegem-Kapelle. Het café voor de kerk sloot eind vorig jaar de deuren. “Ik kwam hier dertig jaar geleden nog over de vloer als klant”, aldus Sammy.

Café De Lindeboom was altijd een vaste waarde in het Ledegemse horecawezen. Het populaire café sloot eind vorig jaar echter de deuren. Nu willen Sammy Vanneste en Connie Thermote de zaak nieuw leven inblazen. “We hebben eigenlijk al een paar jaar zin om samen een café uit te baten”, vertelt Sammy.

“Corona zorgde ervoor dat die plannen weer in de koelkast verdwenen. Maar begin dit jaar hebben we het idee opnieuw opgepikt en zijn we actief op zoek gegaan naar een geschikt etablissement niet te ver van onze woonplaats Moorsele.” Dankzij een tip van een familielid uit Sint-Eloois-Winkel kwam het koppel in café De Lindeboom in Rollegem-Kapelle terecht.

Interieur opgefrist

“Ik kwam hier dertig jaar geleden zelf nog over de vloer als klant”, zegt Sammy. “Het is een ruim café met een groot terras en dat pal in het centrum van de gemeente. ”Sammy gaat het café uitbaten, Connie zal bijspringen na haar werk in een broodjeszaak in Wevelgem. “Voor de coronacrisis was het eigenlijk de bedoeling dat het andersom zou zijn en mijn vrouw haar job zou opgeven”, zegt Sammy, die 28 jaar werkte in een bedrijf waar spaanplaten gemaakt worden. Het koppel nam alvast het interieur in De Lindeboom onder handen en maakte er een aangename bruine kroeg van.

“Opfrissingswerken waren wel nodig”, zegt Sammy. “Het was hier vrij donker. We hebben de muren een frisse lik verf gegeven en nieuwe verlichting voorzien.”

Biljart en darts

Op de nationale feestdag 21 juli gaan de deuren van De Lindeboom opnieuw open. “Het wordt een typisch volkscafé. Een plaats waar jong en oud welkom is om iets te drinken en om eens het hart te luchten.”

Sammy Vanneste en Connie Thermote maken in hun zaak ook ruimte vrij voor typische cafésporten. Zo staan er achterin het café twee biljarttafels en hangt er een dartsbord op.

Café De Lindeboom zal open zijn van dinsdag tot en met zondag vanaf 9 uur.