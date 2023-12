“Samen kunnen we een pak meer visibiliteit creëren”: acht Izegemse bedrijven en stad Izegem bundelen krachten voor Bedrijvencontactdagen

Op voorzet van de Economische Raad bundelen acht Izegemse bedrijven de krachten en zullen ze samen aan het netwerken slaan tijdens de Bedrijvencontactdagen op woensdag 13 en donderdag 14 december in Kortrijk XPO.

Stad Izegem pakt wel vaker uit met acties waarvan handelaars de vruchten plukken, zoals de uiterst succesvolle stickeractie. “Maar we willen ook iets doen voor de bedrijven”, zeggen Dieter Cardoen en Sandra Verbrugghe die namens de stad samen met Noël Vansteeland, voorzitter van de Economische Raad, vorig jaar de Bedrijvencontactdagen al een bezoekje brachten. “Heel wat Izegemse bedrijven hadden de weg al gevonden naar Kortrijk XPO. Maar we merkten daar ook dat andere steden er een grote stand afhuurden om zo met vereende krachten naar buiten te treden.”

15.000 bezoekers

De geïnteresseerde Izegemse bedrijven konden dus intekenen op deze groepsdeelname. Uiteindelijk stappen AMV Venuti (metaal en glas), EPDM Solutions (platte daken), Rentalift (hoogtewerkers), NV Vansteeland (trucks), Konax (ontsmetten van water en waterleidingen), Mekaniek Desmet (CNC Draai- en Freeswerk), Pompen Reynaert (pompen en bijhorende service) en Autoparts Stekelorum (auto-onderdelen voor alle merken) mee in het verhaal. “Maar zonder de ondersteuning van de stadsdiensten en schepen van economie Lisbet Bogaert zou het niet gelukt zijn”, gooit Noël met een bloemetje.

“In totaal zul je op het event toch wel 25 Izegemse bedrijven zien” (Izegems economieschepen Lisbet Bogaert)

De Bedrijvencontactdagen worden al voor de 19de keer georganiseerd en zijn eigenlijk één groot netwerkevent. “Er komen zowat 15.000 bezoekers op af, een derde daarvan zijn bedrijfsleiders. Er staan circa 500 standen, verdeeld over vier hallen. Wij staan in Hal 2 en bezetten stand 2108. Die is een kleine honderd vierkante meter groot.”

Schepen Lisbet Bogaert is verheugd dat het de visibiliteit van de Izegemse bedrijven extra in de kijker zal zetten. “Door samen één grote stand in te nemen, kun je er niet naast kijken. We zullen ook banners voorzien van de stad Izegem.” Voor de acht deelnemende bedrijven betekent het hun debuut op de Bedrijvencontactdagen. “Andere bedrijven gaan er al langer naar toe. In totaal zullen er een 25-tal bedrijven uit onze stad present tekenen.”

Gratis

Het event is vooral bedoeld voor mensen uit de bedrijfswereld, maar je kunt er ook zo naar toe. Je hoeft je enkel te registreren via de site, de toegang is gratis. Omdat men in eerste instantie mikt op een professioneel publiek is het ook een event dat tijdens de week plaatsvindt. Dit jaar op woensdag 13 en donderdag 14 december, telkens van 14 tot 21 uur. De verstandhouding onder de Izegemse deelnemers is overigens opperbest. Er werden al enkele vergaderingen belegd en het werk wordt verdeeld. “De stand moeten we zelf inkleden, maar iedereen neemt daar wel iets voor zijn rekening. Zo zullen wij zorgen dat alle materiaal ter plaatse geraakt. En dat met een elektrische vrachtwagen”, benadrukt Noël.

Aan de mensen die halt houden aan de stand wordt ook iets aangeboden. Met David Stekelorum, die ondertussen in Izegem al eigenaar is van enkele herbergen, werd overigens al de man gevonden die de bar zal bemannen. “Alle kosten worden gedeeld en ook de stad draagt zijn steentje bij.”

De gemoedelijke sfeer onder de bedrijfsmensen is ook typerend voor de Bedrijvencontactdagen. “Het is vooral de bedoeling om contacten te leggen. En als bedrijf legt dat je geen windeieren.”