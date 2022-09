Samen in de Edewallestraat: Nail Art Studio en Crea Design

Lavinia en Christophe begonnen allebei met een eigen zaak in Handzame. Oorspronkelijk was het de bedoeling om te starten in Roeselare, maar dat zou niet makkelijk geweest zijn in volle coronaperiode. Nu gaan ze samen voor hun dromen langs de Edewallestraat.

“Ik startte in 2006 als nagelstyliste aan huis”, steekt Lavinia Catteeuw (37) van wal. “We wonen hier nu een viertal jaar in de Edewallestraat en we hebben hier alles een beetje omgebouwd tot wat het nu is: een klein, maar gezellig schoonheidssalon. Ik leg me voornamelijk toe op nagelverzorging en pedicure. Ik doe dit niet voltijds, want ik werk ook nog in een schoonheidssalon in Wervik. Het was altijd mijn droom om hier zelf mee te beginnen. Nog voor de coronaperiode ging ik kijken naar een pand in Roeselare, want ik wou daar een zaak beginnen. Gelukkig is dat plan niet doorgegaan, want met de coronapandemie en de maandenlange sluiting van schoonheidssalons zouden we daar enkel een heel zware financiële kater aan overgehouden hebben.”

“Naast het schoonheidssalon van Lavinia heb ik hier ook mijn bedrijfje Crea Design, dat ik semi-professioneel run”, valt Christophe Masse (48) in. “Ik werk ook nog bij Braem in Handzame, maar ik droomde ervan om wat meer te gaan doen met mijn hobby: het bedrukken van kledij. Zo startte ik met Crea Design en wat klein begon, mondde uit in iets veel groters. Ondertussen ben ik volledig professioneel uitgerust om aan de vraag van elke klant te kunnen voldoen. Dat gaat van het bedrukken van allerhande textiel tot bestickering van ramen en auto’s. Ook krijg ik veel vragen van lokale artiesten om hen te voorzien van merchandising zoals buttons, sjaals of vlaggetjes.”

Het blijft een uitdaging om origineel te blijven

Zwaaivlaggetjes

“Ik maak alle ontwerpen zelf en het blijft steeds een uitdaging om met iets origineels voor de dag te komen. Het leukste wat ik ooit mocht maken, waren de zwaaivlaggetjes voor het huwelijk van Lavinia haar broer. In de plaats van het traditionele zwaaien met de servetten tijdens de alomgekende Connemara, stond iedereen met een bedrukt vlaggetje te zwaaien met daarop de foto van de gehuwden.” (JD)

Meer info vind je op www.facebook.com/CreadesignChristophe en www.facebook.com/NailArtStudioLavinia