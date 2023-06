Samad opent Baron Barber in Brugge met dank aan de liefde

In de Baron Ruzettelaan heeft Samad Hallou (35) begin deze maand Baron Barber geopend. “Ik heb veertien jaar ervaring als barbier in Marokko, maar de liefde bracht me naar Brugge”, zegt Samad.

In het zog van veel andere grote steden telt ook Brugge al een groot aantal barbiers om de baard, de gezichtshuid en vooral het korte kapsel van de man te verzorgen. Die bevinden zich vooral in de binnenstad. Met Baron Barber in de Baron Ruzettelaan – er is duidelijk nagedacht over de naam voor de zaak – heeft ook deelgemeente Assebroek er een barbershop bij.

“Ik ben afkomstig uit Marokko en ben al veertien jaar actief als barbier. In de stad Tanger (in het noorden van Marokko, red.) had ik mijn eigen barbershop”, vertelt Samad Salou. Ik ben nu ongeveer een jaar en drie maanden in België. Het is de liefde die me naar Brugge bracht. Ik woon nu samen met mijn vrouw in Assebroek, niet ver van mijn nieuwe zaak Baron Barber. Intussen voel ik me heel goed in Brugge. Het is hier erg mooi en rustig, en ik ervaar de mensen als lief en vriendelijk.”

In de zaak van Samad kun je, voorlopig althans, zowel zonder als met afspraak terecht.

Aangenaam moment

“Ik ben nog maar net gestart en moet nog wat bekendheid krijgen. Voorlopig is het nog niet zo druk, maar dat zal wel komen. Voor haar en baard maar ook voor een deugddoende gelaatsverzorging ben je hier als man zeker aan het juiste adres. Ook kinderen tot twaalf jaar kunnen terecht bij Baron Barber. Ik werk alleen en kan dus aan alle klanten mijn onverdeelde aandacht geven. Bedoeling is dat een bezoekje aan de barbershop hier een aangenaam moment is, waarbij ik de klanten ook graag een koffie of ander drankje serveer.”

(PDV)