Salve shop & space breidt uit met ‘pre-loved’ items

Babykledijwinkel Salve start met de verkoop van ‘pre-loved’ artikelen. “Dit voor grote spullen die snel uitgegroeid zijn en die toch perfect een tweede leven kunnen hebben: een driewieler, een speelmat, een eetstoel …”, zegt zaakvoerder Maria Belén.

Het idee achter ‘pre-loved’ is even simpel als geniaal. “Met ons straatcomité zitten we een keer per maand samen om ideeën te bespreken, om te kijken hoe we meer publiek naar de straat kunnen brengen. We deden daarom mee aan de voorbije Sinksenfeesten”, vertelt Maria Belén de la Calle Martínez, zaakvoerder van de duurzame baby- en kinderkledijwinkel Salve aan de Onze Lieve Vrouwestraat 26. “De kindjes van ons comité mochten een eigen tweedehandsstand runnen. Ze waren verantwoordelijk voor boekjes, speelgoed, schoenen en wat uitgegroeide kledij. Ook wij stonden met een standje. Het was een succes en na afloop hebben we de opbrengst verdeeld onder de kinderen. Ze hadden het goed gedaan, ze mochten zelf kiezen wat ze wilden. En ik zei hen nog dat er nu wel iemand was die nog van onze oude spullen kon genieten. Het was voor hen een prachtige levensles en dat zette mij aan het denken.”

Betere toekomst

Salve shop & space biedt duurzame baby en kinderartikelen, met een oog voor design en gebruiksvriendelijkheid. “Naar aanleiding van die rommelmarktstandjes zijn we in de winkel ook met ‘pre-loved’ merkartikelen gestart. Dit voor de grote spullen die snel uitgegroeid zijn en die toch perfect een tweede leven zouden kunnen hebben, zoals bijvoorbeeld een driewieler, een speelmat, een eetstoel. Zo doen ook ouders van onze generatie en wij hadden dit ook gepland. Zo kunnen we ons steentje bijdragen aan een betere toekomst, aan een minder vervuilde planeet. Er blijft een taboe rond tweedehands artikelen” vertelt Belén, die productontwerpster is.

“Ik zoek dagelijks artikelen in de regio die nog in heel goede staat zijn om ze in de winkel te kunnen zetten. De gekozen items passeren dus een kieskeurige kwaliteitscontrole. Vaak zijn dure designmerken niet meer toegankelijk voor gemiddelde families, terwijl hun artikelen heel lang mee zouden kunnen gaan, generaties zelfs. Kindjes blijven groeien en deze spullen worden gewoon in de containerpark gesmeten, zonde toch.”

Info: www.salveshop.net