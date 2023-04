Salty Skateshop opent in Lippenslaan: “Sinds laatste Olympische Spelen zit skateboarden enorm in de lift”

Salty Skateshop is de laatste nieuwkomer in de Lippenslaan in Knokke-Heist. Zaakvoerder Fabian Verhaeghe en shopmanager Leo Alberts willen zowel jong als oud(er) laten kennismaken met de skatewereld. “Sinds de laatste Olympische Spelen zit skateboarden enorm in de lift”, weet Leo.

Salty Skateshop is gevestigd in het pand waar je bijna 40 jaar lang binnenliep in Jann Ricc, een naam als een klok in Knokke-Heist. Daar kon je terecht voor de nieuwste streetwear. Lees: hippe kledij. Met Salty loopt het verhaal van Annick en Dirk, de vorige eigenaars verder, maar met iets meer focus op skateboarden, zegt shopmanager Leo Alberts. Wie de winkel binnenwandelt, ademt dan ook bijna meteen skateboarden. Zelfs aan de details is gedacht. Denk aan een lamp en stoel gemaakt van skateboards.

“Sinds corona en de introductie op de Olympische Spelen in 2021 zit skateboarden in de lift”, zegt Leo. “Skateshops zijn ook meer dan gewone winkels, ze zijn een ontmoetingsplaats en thuisbasis voor veel skaters.”

Eigen collectie

Naast de belangrijkste skate- en streetwear merken pakt Salty Skateshop ook ineens uit met een eigen collectie kledij en skateboards, met zee en strand als inspiratie. “We willen onze passie en expertise die we hebben opgebouwd in onze andere winkels, ook hier in Knokke-Heist aanbieden”, geeft zaakvoerder Fabian Verhaeghe nog mee. (MM)