Salima Thakker bouwt haar ‘House of Colours’ in Knokke om tot ‘House of Collabs’ 

De Antwerpse juwelenontwerpster Salima Thakker viert de tiende verjaardag van haar winkel in Knokke-Heist en doet dit groots. De deuren van haar zaak zijn wagenwijd opengezet op twee niveaus. Het publiek en haar klanten worden geïntroduceerd aan drie bijzondere samenwerkingen. Exclusief topwerk vanuit verschillende disciplines is er te bekijken.

Op de begane grond worden drie juwelenontwerpsters ondergebracht, terwijl de eerste verdieping volledig gewijd is aan kunst en design. Deze twee ruimtes zijn dus verschillend, maar delen gemeenschappelijke waarden zoals vakmanschap en de creatie van unieke handgemaakte stukken.

Salima Thakker sloeg de handen in elkaar met twee juwelenontwerpsters met totaal verschillende creatieve stijlen en een enorm talent. Marie Mas brengt de Parijse klasse tot in Knokke-Heist. Haar werk kenmerkt zich door subtiele lijnen en haar ontwerpen zijn verfijnd en elegant. Paola Brussino heeft een architecturale visie op het ontwerpproces. Zij is gekend voor haar geometrische creaties met een opvallende structuur. De derde samenwerking is met Hugo en Romain les Bains, twee Franse keramisten die in België wonen. Romain is medeoprichter van Fracas Gallery in Brussel.

Eerste keer samen

Op uitnodiging van ‘Artecetera’, een buitengewoon platform voor de kunsten, worden zij voor het eerst samengebracht om bij Salima Thakker te exposeren en een reeks werken te presenteren. Zo hopen zij een dialoog te openen over hedendaagse ambachten en design.

De samenwerking duurt nog tot eind augustus. Dit is een unieke kans om kennis te maken met de meest bijzondere ontwerpen en om een kijkje te nemen in het creatieve proces van deze getalenteerde kunstenaars.