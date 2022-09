Saffier Immo opent officieel de deuren

Op kermiszondag 25 september vanaf 10 uur heeft de officiële opening plaats van het nieuwe immokantoor Saffier Immo in de Pieter Deconinckstraat.

An Vangaever en Frank Lesenne zijn de oprichters van het nieuwe immokantoor. An – afkomstig van Oostrozebeke – werkte jarenlang voor een groot vastgoedkantoor en Frank – afkomstig van Avelgem -– heeft een interieurzaak. Ze bundelen de krachten om zo de klant optimaal te kunnen bijstaan. “Saffier Immo is een familiale onderneming”, stipt het koppel aan. “Als eigenaar of kandidaat zal je steeds één aanspreekpunt hebben. Eén persoon die je begeleidt van A tot Z, van administratie, marketing tot bezoeken en facturatie.”

An staat in voor het persoonlijk contact, Frank neemt de bouwtechnische kant voor zijn rekening. “Vragen naar verbouwingen toe, staat van de eigendom…. We zijn altijd bereid om advies te geven. Bij Saffier Immo gaan we verder dan enkel de verkoop of verhuur van je woning of appartement. We doen er alles aan om het proces heel vlot te laten verlopen. Je kan bij ons terecht voor verhuur, verkoop of een gratis waardebepaling. Maar ook als kandidaat koper/huurder staan we je graag te woord. Dit zijn belangrijke stappen in je leven waardoor een persoonlijke begeleiding noodzakelijk is”, benadrukt Frank.

In het logo van Saffier Immo herken je een blauwe saffier. De blauwe saffier is één van de edelste der stenen en zorgt voor een mentale rust. Hij staat ook voor wijsheid, eerlijkheid, doelgerichtheid, discipline en inzicht. Eigenschappen die men bij Saffier Immo hoog in het vaandel draagt. “Saffier staat voor een transparante, duidelijke aanpak. Elk pand en eigenaar is uniek, voor iedereen wordt er steeds een marketingplan op maat gemaakt. We zitten eveneens op regelmatige basis samen. Zo weet iedereen steeds hoe zijn eigen dossier vordert en kan er snel worden gehandeld”, besluit An.

Info: 051 62 66 99