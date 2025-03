Safer by Syinna neemt nieuwbouw in gebruik

Het veiligheids- en preventiebedrijf Syinna nam z’n nieuw training- en simulatiecentrum op bedrijvenzone De Pluim officieel in gebruik.

Het bedrijf zag in 2011 het levenslicht onder de vorm van een eenmanszaak, opgericht door zaakvoerder Stefaan Vanneste. Drie jaar later werd het een bvba met zijn echtgenote, Angelique, als medevennoot. De naam ‘Syinna’ is genoemd naar de kinderen: Sybren, Indra en Nathan. Telkens de twee eerste letters dus.

“In het begin werd uitsluitend gewerkt met freelance instructeurs en vele partners. In 2017 kwam onze eerste vaste medewerker in dienst en ondertussen telt ons team 16 vaste medewerkers en enkele freelance collega’s. Om de groei mee te ondersteunen, ging in 2022 ook Angelique fulltime hier aan de slag”, aldus Stefaan Vanneste.

Groeien in personeel betekent ook groeien in gebouwen. De eerste plannen kwamen er ruim vier jaar geleden. “Ik herinner mij nog het brainstormmomentje met mijn zoon. Jeugdig enthousiasme in combinatie met realistische dromen resulteerden in een ‘future proof’-gebouw”, vertelt Stefaan.

Het is niet zomaar een bedrijfsgebouw geworden. “Laat ons zeggen dat enkel de buitenkant een vast gegeven is, de rest kan mee evolueren met de tijd, inclusief muren, technieken, inrichting… We hadden aandacht voor duurzaamheid en circulariteit en hebben ingezet op multifunctionele inzetbaarheid. Het negatief energiepeil is verder een bewijs van engagement over milieubewust management en beheer. Samengevat, het is een thuis geworden voor iedereen die wil inzetten op veiligheid en gezondheid.”

Partners

Syinna werkt samen met partners als Toyota, Layher, The Hazard Factory, Magni, Embuild, Eloya en Wobra. Je kan er terecht voor veiligheidsopleidingen, trainingen en preventiezaken. Men heeft er een eigen simulatiecentrum.

Meer info: www.syinna.be