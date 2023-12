Saartje Vercruysse (23) verkoopt zelfgemaakte kaarsen op kerstmarkt

Lumos & More werd in september opgericht door Saartje Vercruysse (23) uit Kortrijk. In bijberoep maakt ze haar eigen kaarsen, daarnaast is ze verpleegster in az groeninge op de afdeling Pediatrie. “Het is fijn dat ik met Winter in Kortrijk nog eens mijn eigen creaties kan tonen. Ik ben ook een sociale en spreek de mensen snel aan.”

“Mijn familie en vrienden vonden de kaarsen zo leuk dat ik dacht: Waarom zou ik die niet verkopen?”

Na online verkoop en enkele kleinschalige evenementen staat Saartje voor het eerst op de kerstmarkt van Kortrijk tussen de andere 41 chalets. “Ik ben altijd graag creatief bezig. Vorig jaar gaf mijn mama, Els De Meyer, met kerst een starterspakket om zelf jouw kaarsen te maken. We hadden nog wat overig kaarsvet aan de kant staan die ik kon gebruiken en zo ben ik eraan begonnen. Na veel hilarische proefrondes waarbij de vlammen soms bijna onze keuken in lichterlaaie zetten, begonnen ik eindelijk de kunst van het kaarsen maken onder de knie te krijgen. Mijn familie en vrienden vonden de kaarsen zo leuk dat ik dacht: Waarom zou ik die niet verkopen? Lijkt me wel fijn om hiervan een bijverdienste te maken”, vertelt Saartje. Haar vriend Milan Vangheluwe (23) maakte de website www.lumosandmore.com.

“Ik heb wat gewaagdere kaarsen in de vorm van naakte lichamen waaronder de Magic Mike en Girl Power, maar ook meer klassieke kaarsen zoals de schelpvormige Beach Day”

Ze kocht nieuwe vormen bij en toevallig stond in de garage van haar broer nog veel kaarsvet van de vorige eigenaar. “Ik kon direct bijna heel m’n voorraad maken. Mijn kaarsen worden nog steeds met de hand gemaakt en ik gebruik alleen de beste natuurlijke ingrediënten. Elke kaars is dus uniek, in verschillende vormen en kleuren, voor jong en oud. Zo heb ik bijvoorbeeld wat gewaagdere kaarsen in de vorm van naakte lichamen waaronder de Magic Mike en Girl Power, maar ook meer klassieke kaarsen zoals de schelpvormige Beach Day. Voor de eindejaarsperiode maakte ik ook enkele kerstkaarsen in de vorm van rendieren en kerstbomen.” De kaarsen variëren tussen de 6 en 12 euro. Ideaal voor wie nog een toegankelijk kerstcadeautje zoekt.