Bekijk: ruim 850 toeschouwers voor dynamiteren schoorstenen in Vaarnewijk

Op 10 december gingen de twee schouwen in de industriezone Vaarnewijk neer. Om 9.45 uur stipt werden de twee torens op de site van de oude elektriciteitscentrale door middel van springstoffen gedynamiteerd. “Dit is geschiedenis die weg is, ik weet ze al heel mijn leven staan”, zegt Chris.

De elektriciteitscentrale langs de Leie sloot in maart 2012, omdat ze te verouderd was om nog rendabel te zijn. De centrale werd enkel nog ingeschakeld in hoge nood. Sinds de sluiting is de elektriciteitscentrale niet meer in gebruik. Verschuere Invest bv kocht de site op met de bedoeling hun bedrijf van de Overleiestraat te verhuizen naar deze site. De twee schouwen die nog op de site stonden hadden geen nut meer en moeten verdwijnen. De sloop werd enkele keren uitgesteld door onder andere de aanwezigheid van een nestbak voor slechtvalken op één van de schoorstenen.

850 toeschouwers

De 72 meter hoge torens werden op 10 december om 9.45 uur stipt gedynamiteerd. Om het hele gebeuren op een veilige manier te laten verlopen, werd er een veiligheidsperimeter van 200 meter opgelegd. “Tijdens het springen werd uiteraard geen publiek toegelaten in een perimeter van 200 meter. Alles verliep volgens het boekje”, zegt Pol Verschuere van Verschuere Invest bv.

Ruim 850 toeschouwers keken toe bij het dynamiteren van de schoorstenen. “Dit is een stuk geschiedenis van Harelbeke die weg is, ik weet de torens er al heel mijn leven staan”, zegt Chris. “Het uitzicht is nu definitief anders. Veel rusthuisbewoners keken graag naar die torens om de slechtvalken te zien”, aldus Marc Verplancke Ines die in het woonzorgcentrum woont, is een beetje aangedaan. “Het waren geen mooie torens maar ze bepaalden wel het uitzicht dat nu totaal verandert. Het doet me wel iets dat ze weg zijn. Ze vielen wel elegant neer zonder veel stofwolken.” Stijn, Sarah, Lora-Lys, Hoppe en Thym tekenden present. “We vonden een goede uitkijkplaats op het nieuwe terras in de nieuwe tuin van de Academie. We komen voor de kinderen die dit wilden zien, redelijk spectaculair”, aldus Stijn.

Weinig verkeershinder

De Leie, de jaagpaden langs weerzijden van de Leie, de Vaarnewijkstraat en de N36 werden tijdelijk voor het verkeer en het publiek afgesloten.. Gebouwen en bedrijven binnen deze perimeter werden ontruimd. De springmeester stond samen in met de opdrachtgever voor de afsluiting en signalisatie van de veiligheidszones, in samenspraak met Harelbeke en bevoegde diensten. Vanaf 8.30 uur worden de Vaarnewijkstraat en het jaagpad afgesloten.”

“Ook scheepvaart op de Leie binnen de perimeter werd tijdelijk verboden. Pleziervaartuigen tussen de sluis en de veiligheidsperimeter moesten vastgelegd worden aan de kade aan de Vrijdomkaai. “Om 9 uur sloot de N36 voor alle verkeer, van aan het kruispunt de koperen ketel in Bavikhove tot en met de E3-tunnel in Harelbeke. Dit veroorzaakte wel enige verkeershinder, maar niet zo noemenswaardig’”, luidt het bij de politie.

Een kwartier voor de ontsteking werd er een geluidssignaal gegeven. Net voor de ontploffing volgden twee korte signalen en de twee torens gingen neer, elk langs een andere kant. Een kwartier na de springwerken werd de zone vrijgesteld en de veiligheidsperimeter opgeheven. Op de site Bomarbre-Corex in het centrum van Harelbeke was er achteraf een kleine drink georganiseerd door het bedrijf Verschuere Invest nv. De opbrengst van de drankverkoop gaat naar een goed doel.

Bron: Belgische Radio Unie