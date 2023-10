Ruim 1.500 bezoekers bij Kringloopwinkel Heule op Open Bedrijvendag

Kringloopwinkel Heule was een van de tien bedrijven in Kortrijk die de deuren openden voor de nationale Open Bedrijvendag. Zij mochten meer dan 1.500 bezoekers ontvangen. Kringloopwinkel Heule omvat ook de bedrijven Constructief en Team Groen.

De Kringloopwinkel is een maatwerkbedrijf dat in Zuid-West-Vlaanderen herbruikbare spullen inzamelt, sorteert en aan betaalbare prijzen verkoopt via zeven winkels en twee outlets.

Via diverse kanalen

De winkels zijn in Avelgem, Beveren-Leie, Kortrijk, Menen Markt, Menen Molen, Wevelgem en Zwevegem. De outlets zijn in Kortrijk en Wevelgem. “We zamelen via diverse kanalen herbruikbare goederen in: geefpunten, gratis ophalingen, textielcontainers, recyclageparken. Deze goederen sorteren we in de winkels en in ons centraal depot hier in Heule, waar ook de grootste stock staat”, duidt medeweker Karen. “We sorteren alle kledij en textiel bij de centrale diensten in Heule, waar we beschikken over een grote sorteerinstallatie. We beschikken ook over een eigen transportdienst voor de ophalingen, aan- en afvoer naar de winkels.”

“Alles wat hier samenkomt wordt na het sorteren verdeeld naar de verkooppunten. De oppervlakte hier bedraagt 8.000 vierkante meter. Wat het meest opvallend voorwerp is, kan ik moeilijk zeggen, maar we hebben bijna alles, zo bijvoorbeeld ook grote kauwgumautomaten zoals je die zag in grote winkelcentra”, zegt operationeel directeur Ellen. “We gaan soms naar de Kringloopwinkel in de Gentsesteenweg en nu zien we wat er allemaal met de goederen gebeurt voor ze in de winkels belanden. Er komt dus heel wat bij kijken”, zeggen Edith en Marcel uit Heule.

Lokaal hergebruik

“We spelen ook een prominente rol in een aantal circulaire projecten. Op deze manier stimuleren we lokaal hergebruik en dragen bij tot een duurzame omgeving”, duidt Ellen. “De opbrengst van onze activiteit investeren we in de tewerkstelling en begeleiding van personen die anders geen of heel moeilijk een job zouden vinden.”

Constructief is eveneens een maatwerkbedrijf met expertise in interieur maatwerk, massief hout en plaatsingen. “We leggen de focus op circulariteit en het bieden van kansen aan mensen.” Team Groen is een maatwerkbedrijf gespecialiseerd in groenonderhoud, onkruidbestrijding en ecologisch natuurbeheer in opdracht van openbare besturen, organisaties en bedrijven.