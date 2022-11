Rudy en Sabine nemen deel aan ‘Dag van de drankenhandel’: “Drankenspecialist om de hoek, met kennis en ervaring”

Op zaterdag 19 november nemen Rudy Ampe, Sabine Demeyere en Jens Goossens als enige zelfstandigen uit onze gemeente deel aan de jaarlijkse ‘Dag van de drankenhandel’ in hun winkel in de Elfjulisingel 10. “In onze drankenhandel blijft ons DNA ongewijzigd: we zijn jouw specialist om de hoek met kennis en ervaring”, zegt het echtpaar.

Na een traditie van 70 jaar werd in 2017 een streep getrokken onder de particuliere drankenronde. Op 16 december openden Rudy en zijn vrouw Sabine hun eigen drankenhandel naast hun woning in de Elfjulisingel 10. Je kan er terecht voor een ruim aanbod bieren, frisdranken, wijnen en sterke dranken. Bijna drie jaar geleden begon schoonzoon Jens Goossens mee te werken. Ook Werner Hostyn – de schoonbroer van Rudy – werkte vele jaren mee en dit vooral voor de uitvoer van bieren.

“Ik probeer op zaterdag zoveel mogelijk in de winkel aanwezig te zijn. De overige dagen leveren we nog aan huis voor feesten, horecazaken en bedrijven. Van dinsdag tot zaterdag werken we hier met vier personen. Er komen veel leveranciers langs met een mix van assortimenten. Al die bieren moeten worden gecontroleerd, gescand en uitgezet in de winkel.”

Nieuwe biersoorten

“We voelen wel aan dat het minder is geworden in de horeca en automatisch dus ook in onze eigen zaak. Ook de feesten zijn qua verbruik verzwakt. Dat komt niet alleen door de alcoholcontroles, maar ook door de dure energieprijzen. Men bespaart dus op iets anders”, zegt Rudy. “Iedere maand vervangen we producten en lanceren we nieuwe bieren. Mijn vrouw steekt daar veel energie in. Deze week zag ik weer bier toekomen dat ik niet ken. We laten ons cliënteel graag nieuwe soorten ontdekken. Ik heb enorm veel respect voor thuisbrouwers maar niet ieder bier is even lekker. Bier moet volgens mij nog altijd naar gerst en mout smaken.”

Er was corona, nu zijn er de hoge energieprijzen. “Of we het nog zien zitten? We doen het allebei nog altijd heel graag, maar voor mezelf begint de leeftijd een rol te spelen”, zegt Rudy, die op 1 september 67 jaar werd. “Die uitvoer lukt nog wel, maar met die zware bakken sleuren, is soms toch lastig.” Sabine knikt en staat even stil bij de ‘Dag van de drankenhandel’. “Persoonlijk advies is voor ons heel belangrijk. Ben je op zoek naar een signature cocktail? Wil je een nieuw biertje ontdekken? Als lokale drankenhandel weten we er raad mee. Na al die jaren blijft ons DNA ongewijzigd. We zijn en blijven jouw specialist om de hoek, met kennis en ervaring.”

