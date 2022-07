Rubio Monocoat wil (mede dankzij verwarde professor) met unieke houtolie vanuit Izegem de wereld veroveren

Izegem heeft meer te bieden dan borstels en schoenen. De revolutionaire houtolie van Rubio Monocoat is sinds 2005 bezig met het veroveren van de wereld en heeft nu al voet aan de grond in 82 landen. Het bedrijf groeit ook qua werknemers, er is net een nieuw magazijn in gebruik genomen en er komt straks ook nog een nieuw kantoorgebouw.

Het bedrijf Muylle-Facon werd in 1906 opgericht en specialiseerde zich vooral in stopverf. Eerst was het in Roeselare gevestigd, maar daarna verhuisde het de activiteiten naar de Ambachtenstraat in Izegem. Decennialang fungeerde het als een typisch stabiel, West-Vlaams familiebedrijf. Maar een 20-tal jaar geleden kwam er bij het bedrijf een verward ogende professor uit Zuid-Afrika aankloppen. “De man trachtte al een tijd zijn lumineuze idee te slijten. Ook bij concurrerende firma’s, maar niemand die hem geloofde”, zegt Wim Maes, huidig ceo van Rubio Monocoat.

“Velen vonden Georges Barrel een fantast, maar Benoit Muylle geloofde in hem”

“Hij beweerde dat hij een product kon ontwikkelen waarbij je met het aanbrengen van één laag olie hout kan beschermen. Velen vonden hem een fantast, maar Benoit Muylle – de derde generatie binnen het familiebedrijf – besloot hem een kans te geven. Vijf jaar lang is gewerkt aan het finetunen van de formule. Dat deed de ondertussen overleden Georges Barrel samen met het R&D-departement van de firma. En dat terwijl ‘de professor’ ondertussen ook een tijd in de tuin van de familie Muylle woonde.”

Het Coca-Colaverhaal

Maar in 2005 kwam men op de markt met het wonderlijke product. “Sinds lange tijd zijn er twee manieren om hout te behandelen in zwang. Met vernis leg je als het ware een laagje plastic op je product. Nadeel: als er een kras in is, moet je het helemaal opnieuw afschuren. Er zijn ook de klassieke oliën waarbij je verschillende lagen moet aanbrengen om het hout te verzadigen. Dat is arbeidsintensief, vergt veel olie en na een tijdje komt het hout toch opnieuw droog te staan.”

“Wereldwijd vertrekken van hieruit nu al miljoenen verpakkingen” – Wim Maes, ceo Rubio Monocoat

“Met de Rubio Monocoat-technologie bieden wij een alternatief. Onze olie maakt een moleculaire binding met houtvezels bovenop het hout. De olie vormt een fijne toplaag, waardoor je ook weinig olie moet aanbrengen. Het geheim zit hem in ons product, gebaseerd op lijnzaadolie, waarbij er een biologische reactie komt tussen de olie en de cellulose van het hout. Met één liter van ons product kun je 60 tot 70 vierkante meter behandelen. We bieden het standaard aan in 40 kleuren. We werken ook vaak samen met architecten, waarvoor we dan ook nog andere kleuren creëren door de standaardkleuren te mengen. Het lijkt hier soms wel een parfumerie, gezien we met kleine volumes werken. We verdelen ook verschillende volumes tot zelfs flesjes van 20 milliliter. Nu al vertrekken hier vanuit Izegem miljoenen verpakkingen wereldwijd.”

Het product is ook gebruiksvriendelijk. De Rubio Monocoat-olie wordt eerst aangebracht over de oppervlakte met een spatel en daarna met een harde spons verdeeld. “We hebben onze formule gepatenteerd. In Nederland is onze slogan dan ook: vaak gekopieerd, nooit geëvenaard. Concurrenten zoeken zich inderdaad suf naar de samenstelling. Maar het is zowat als het Coca-Colaverhaal, een zeer beperkt aantal mensen kent de unieke formule. Zelfs ik weet ze ook niet”, illustreert de ceo.

De prijs per vierkante meter om hout te behandelen, is naar aankoop van het product toe een stuk goedkoper dan de alternatieven. “En dan moet je ook de arbeidsuren in rekening brengen, want bij ons hoef je maar één laag aan te brengen in plaats van drie.”

Rubio Monocoat is nog niet verkrijgbaar in de detailhandel. “Wij mikken louter op de professionele gebruiker, al zijn er wel doe-het-zelvers die ons vinden en via de website aankopen.”

Ecologische visie

Bij Rubio Monocoat zijn ze ook erg overtuigd van hun product. “Maar via marketing moeten we nu ook overal ter wereld voet aan de grond kunnen krijgen. Eens ze kennis gemaakt hebben met onze olie, zijn ze vertrokken. Ondertussen leveren we al aan 82 landen met in de meeste landen lokale Rubio Monocoat verkoopskantoren. In België zijn er al 120 medewerkers aan de slag, in totaal wereldwijd 200. Familie blijft een belangrijke waarde in ons bedrijf. We zijn één grote Rubio-familie en zijn nog op zoek naar familieleden.”

Zowel tijdens als na corona bleef het bedrijf snel groeien. In 2016 werd het gebouw in de Roeselaarsetraat 535 in gebruik genomen, sinds vorig week is ook het nieuwe magazijn ‘ingewijd’.

“Ons oude magazijn was te klein geworden, we moeten als het ware Tetris spelen om alles ingepast te krijgen. We hebben nu 3.000 vierkante meter extra stockageruimte, een verdubbeling van onze capaciteit. En straks beginnen we ook aan ons nieuw kantoorgebouw dat hiernaast zal komen, dat wordt 30 meter hoog en zal plaats bieden aan 75 mensen.”

“Straks komen er ook zonnepanelen op onze gebouwen en we hebben 30 elektrische wagens voor onze medewerkers in het verschiet”

Rubio Monocoat draagt ook ecologie hoog in het vaandel. “Onze houtolie bevat geen solventen en ook het productieproces verloopt erg milieuvriendelijk. Omdat er ook minder product gebruikt moet worden, is er ook minder verpakking en transport nodig. Straks komen er ook zonnepanelen op de gebouwen en het bedrijf stelt ook 30 elektrische wagens ter beschikking van het personeel.”

Het nieuwe magazijn werd recent geopend in bijzijn van de medewerkers en hun familie. “Het menselijke aspect vinden we ook heel belangrijk. We hebben graag dat onze medewerkers zich goed in hun vel voelen. We zijn trouwens nog altijd op zoek naar versterking, want we blijven maar groeien”, besluit de ceo.