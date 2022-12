Ruben opent herstelatelier voor horloges in Roeselare: “Concurrentie is me dankbaar”

In Galerij De Meester in de Ooststraat in Roeselare vind je Ruben Decloedt (45) terug met zijn herstelatelier. Met ‘Tijd & Goud’ kan Ruben er zijn absolute passie in kwijt: horloges herstellen. “Ik ben heel blij dat ik dit hier terug kan doen. Herstellingen worden meer en meer belangrijker, dus ik begin hier met veel vertrouwen”, klinkt het. Naast herstellingen kan je bij Ruben ook terecht met je oud goud.

Ruben Decloedt is als het ware opgegroeid tussen de horloges. Zijn ouders hadden vroeger een optiek- en horlogewinkel in Zedelgem, maar ook in Roeselare. “De liefde voor horloges groeide zo al snel, waardoor ik besloot om in Antwerpen voor horlogemaker te studeren”, vertelt hij.

Na zijn studies was het voor Ruben tijd voor het echte werk. Hij nam de zaak van zijn ouders in Zedelgem over, maar door omstandigheden drong een verhuis zich op. “Ik kwam in Sijsele terecht, maar die winkel bleek niet geschikt te zijn. Dat betekende opnieuw verhuizen. Deze keer naar Torhout, maar ook dat bleek niet de juiste keuze. Uiteindelijk was een faillissement in 2015 onvermijdbaar.”

Ondanks die tegenslag was het voor Ruben wel duidelijk. Hij moest en zou in deze sector verder blijven gaan. Tussen enkele interimjobs door bleef hij verder zoeken naar een nieuwe locatie. Die vond hij uiteindelijk bij Galerij De Meester in de Ooststraat in Roeselare. “Zowel Roeselare als het pand leken me ideaal. Voor mijn komst telde Roeselare één horlogemaker. Sinds vorige week vervoeg ik hem en daar is hij me best wel dankbaar voor. Naar eigen zeggen werd het hem iets te druk. Ik neem dus met veel plezier een deel van zijn drukte over”, knipoogt Ruben.

Naast horloges herstellen, kan je in ‘Tijd & Goud’ ook terecht met je oud goud. “Mensen kunnen bij mij terecht met hun gouden juwelen en ik koop die dan over. Daarna verkoop ik het goud door aan iemand die het raffineert”, aldus Ruben.

Op termijn denkt Ruben er ook over na om zelf horloges te verkopen. “Maar momenteel is dit wel nog niet aan de orde”, gaat hij verder. “Ik wil me eerst volledig focussen op herstellingen. Daarom wil ik er bijvoorbeeld eerst voor zorgen dat mijn atelier goed uitgebouwd is.”

Geen schrik

Hoewel Ruben de keerzijde van de medaille al eens heeft meegemaakt, heeft hij geen schrik in zijn ‘nieuw’ avontuur. “De verkoop gaat er momenteel misschien wat op achteruit, maar herstellingen niet. Ik zie het eerder zo: de consumptie-economie is zich aan het aanpassen naar een circulaire economie. Er zal meer hersteld worden dan vervangen”, sluit Ruben vol vertrouwen af.

