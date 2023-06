Ruben en Simon openen speciaalzaak in e-bikes van Cowboy

In de Vlamingstraat in Brugge openden Ruben Vandendriessche (38) en Simon Norrée (48) – beiden ook nog actief in het onderwijs – de deuren van Nova Bikes. “We verkopen er exclusief de strakke en handige fietsen met elektrische trapondersteuning van het merk Cowboy”, zegt Ruben.

Sinds Ruben Vandendriessche in 2018 een fiets van het merk Cowboy kocht, is hij er helemaal verliefd op geworden. Hij gaf nog les in het lager onderwijs maar engageerde zich in bijberoep als verkoper en hersteller van deze fietsen. En hij organiseerde ook fietstochten voor de bezitters en liefhebbers ervan. “Toen ik directeur werd van de lagere school, vroeg ik mijn goede vriend Simon Norrée, die ik had leren kennen omdat zijn kindjes op de lagere school zitten waar ik werk, of hij een deel van dat werk kon overnemen”, zegt Ruben.

Enkel Cowboy

Hoe het dan uiteindelijk toch tot een eigen fysieke winkel gekomen is, willen we graag weten van Ruben. “Vanuit de leiding van het fietsenmerk werd beslist om voor de verkoop en herstelling te gaan samenwerken met officiële fietsenzaken. Wij wilden ons werk voor Cowboy behouden en zijn dus op de kar gesprongen door onder de noemer Nova Bikes een eigen fietsenwinkel op te richten. We verkopen er enkel fietsen van het merk Cowboy, bekend om zijn strakke lijnen en minimalistisch design. Uniek is ook de connectie met je smartphone; die installeer je in een quadlock op het stuur waardoor je een soort cockpit voor je fiets krijgt. Het is zo echt een hoogtechnologische fiets waarmee je ook allerlei gegevens kunt opslaan en oproepen. Momenteel zitten we aan de vierde editie ervan, dus de Cowboy 4.”

Enkel op afspraak

Opmerkelijk: Ruben en Simon herstellen en onderhouden de fietsen niet alleen in de zaak zelf, maar gaan ook bij de mensen thuis of bij bedrijven langs. “Omdat we ook nog een andere job hebben, werken we wel voornamelijk op afspraak. Op zaterdag kan je in principe wel zonder afspraak terecht in de winkel”, geeft Ruben nog mee. (PDV)