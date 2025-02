Ruben (26) opent chiropraxiepraktijk bij Lijn 1 aan Van Raemdonckpark

Chiropraxie Desimpele is al 25 jaar lang een vaste waarde in Beveren-Leie en Sint-Niklaas. Ruben Desimpele (26) breidt samen met zijn vader Hans de chiropractiepraktijk uit met een nieuwe locatie bij Lijn 1 in Kortrijk, nabij het Gebroeders Van Raemdonckpark.

Chiropractor Ruben Desimpele is de zoon en opvolger van Hans, de oprichter van Chiropraxie Desimpele. Na het behalen van zijn diploma wiskunde-wetenschappen aan De Pleinschool in Kortrijk trok hij naar Parijs om de studies Chiropraxie aan te vangen aan het IFEC (Institut Franco-Européen de Chiropratique). Sinds 2022 werkt Ruben in Sint-Niklaas en Beveren-Leie, maar daar kwam recent Kortrijk bij met een nieuwe praktijk bij Lijn 1: een paramedische groepspraktijk ondersteund door Stad Kortrijk en het Departement Zorg Vlaanderen.

“Voorlopig enkel op maandag. Vanaf de zomer zal dit ook op donderdag mogelijk zijn. Dringende problemen kunnen altijd in Beveren-Leie behandeld worden, op 15 minuten rijden. We werken zo dat er geen wachtlijst is voor dringende behandelingen, zelfs niet voor nieuwe patiënten.” Naast Hans en Ruben zijn er zes chiropractoren actief bij Chiropraxie Desimpele. “Over de jaren werden al meer dan 20.000 patiënten geholpen, en die expertise zetten we met veel enthousiasme verder in Kortrijk.”

Wat is chiropraxie?

“Chiropraxie is een tak van de gezondheidszorg gericht op het diagnosticeren, behandelen en voorkomen van klachten aan het bewegingsapparaat, met een sterke focus op de wervelkolom. Chiropractoren behandelen diverse aandoeningen met manuele technieken om pijn te verlichten en de mobiliteit te verbeteren”, legt Ruben uit.

“De focus van de praktijk ligt op de behandeling van nek- en rugklachten door middel van manuele technieken en gerichte oefeningen. Deze helpen patiënten bij hun herstel en zorgen ervoor dat ze niet afhankelijk blijven van langdurige behandelingen.”

Behandelbare klachten zijn bijvoorbeeld nek- en rugpijn, lage rugpijn (lumbago), uitstralende pijn naar armen of benen (hernia of zenuwknelling), hoofdpijn en migraine, gewrichtspijn (schouders, heupen, knieën), en spierblessures en bewegingsbeperkingen.

Gratis lezing

Op donderdag 27 maart om 19 uur wordt een gratis lezing georganiseerd in het buurtcafé bij de groepspraktijk aan de Volksvertegenwoordiger De Jaegerelaan 72. “Tijdens de presentatie ontdek je de verborgen triggers achter nek- en rugklachten en hoe chiropraxie kan bijdragen aan herstel en preventie”, aldus Ruben.

Gastspreker Anneke Verbeeck, chiropractor en auteur van Het back-upplan, zal samen met Ruben de presentatie verzorgen. Inschrijven kan via de website chiropractor-desimpele.be of via sociale media @chiropraxiedesimpele.