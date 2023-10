Roularta zwaait Patrick Bultinck uit

Tijdens een stemmige receptie nam Roularta Media Group afscheid van Patrick Bultinck. Patrick ging in 1981 aan de slag in de drukkerij en kan dus terugblikken op een loopbaan van 42 jaar. Hij volgde er de klassieke weg: begonnen als uitpakker, groeide hij door tot drukker en daarna tot conducteur van de magazinepersen. Een job die hem de nodige afwisseling bezorgde en hem ook, door het ploegenstelsel, heel wat vrije tijd gaf. Patrick is sportief aangelegd: pensioen betekent voor hem niet in de luie zetel zitten. Hij wil fit blijven en samen met zijn vrouw Sabine Kerwyn, hun twee kinderen en de twee kleinkinderen van het leven genieten. We zien Patrick hier samen met CEO Xavier Bouckaert en voorzitter Rik De Nolf van Roularta Media Group. (JR)