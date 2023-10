Roularta zwaait Frank Dewaelsche uit

Op een stemmige pensioenreceptie nam Roularta Media Group afscheid van Frank Dewaelsche. Frank is gegradueerde in de topografie, maar ging in 1985 bij Roularta in de drukkerij aan de slag omdat hij moest wachten tot er bij de middenjury een examen voor landmeter werd uitgeschreven. Door het drieploegenstelsel had hij voldoende tijd vrij om zich op het examen voor te bereiden en daarna ook zijn stage te doen als landmeter. Toen hij dit diploma op zak had, besloot hij om toch in de drukkerij aan de slag te blijven en dit te combineren met de job van landmeter als zelfstandige in bijberoep. Later werd hij bij Roularta operator aan de platenkopie. Nu is de tijd aangebroken om het wat rustiger aan te doen, samen met zijn vrouw Katrien Synhaeve. Ze hebben een zoon, die in New York woont, en een dochter. We zien Frank hier samen met CEO Xavier Bouckaert en voorzitter Rik De Nolf van Roularta Media Group. (JR)