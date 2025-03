Roularta verkoopt drie vakbladen

Roularta verkoopt Artsenkrant, De Apotheker en AK Hospitals aan PMG, een Belgische uitgeverij gespecialiseerd in vakbladen. Financiële details geeft de uitgeverij woensdag niet vrij in het persbericht.

Roularta zag “weinig groeimogelijkheden” voor de drie titels door hun specifieke karakter. Het gaat volgens de beursgenoteerde uitgever uit Roeselare om vakbladen met een uitgesproken sectorale inslag.

PMG, voluit Professional Media Group, is net actief rond zulke bladen, met 33 titels in negen sectoren. Het bekendste merk is wellicht Dobbit, dat mikt op bouwers en verbouwers.

CEO Xavier Bouckaert reageert: “PMG brengt kwalitatieve, betrouwbare vakinformatie die zich specifiek richt op sterk afgelijnde professionele doelgroepen. Als innovatief mediabedrijf is PMG de afgelopen decennia geëvolueerd van een traditionele printuitgever naar een multimediale mediagroep. De titels Artsenkrant, De Apotheker & Ak Hospitals hebben hiermee een passend, nieuw uitgevershuis gevonden.”