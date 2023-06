Roularta spoort werknemers aan om zwerfvuil te rapen

De Week zonder Afval is nog maar net achter de rug, maar het team van Roularta gaat nog een stapje verder. Fun@Work, een intern comité van Roularta, probeert via verschillende activiteiten hun collega’s een goed gevoel op het werk te bezorgen. “Waarom zou je dat niet combineren met inzetten op duurzaamheid?” vroeg Dominique Vermeulen, die al een lange tijd deel uitmaakt van Fun@Work en werkt voor Sales en Marketing, zich af.

“We organiseren al een hele tijd onze Friday Springwalks waarbij we collega’s naar buiten lokken om een wandeling te maken in onze mooie weide”, vertelt Dominique. “Nu gaan we nog een stapje verder en rapen we tijdens onze wekelijkse wandeling zwerfvuil.”

Materiaal

Via Stad Roeselare kon Roularta zwerfvuilzakken, knijptangen en fluohesjes lenen. “Al dat materiaal is te vinden aan de receptie van Roularta. Op die manier kunnen werknemers ook op andere momenten dan vrijdag even zwerfvuil gaan rapen”, besluit Dominique. (MC)