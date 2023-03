Roularta Media Group realiseert omzet van343 miljoen euro

Roularta Media Group groeit in 2022 met 14,3% omzet tot € 343,1 miljoen euro en haalt een EBITDA marge van 8,8% ondanks forse kostenstijgingen. Het bedrijf heeft vorig jaar 555.000 euro nettowinst gemaakt, fors minder dan de 16 miljoen van 2021. Dat meldt het mediabedrijf, dat onder meer Knack, Flair, Libelle en De Zondag uitgeeft.

De lagere winst is voornamelijk te wijten aan een waardevermindering op vastgoedplatform Immovlan. Maar ook operationeel ging het minder goed. De omzet steeg met 14,3 procent tot 343,1 miljoen euro. Als overnames en deconsolidaties buiten beschouwing worden gelaten, bleef de omzet status quo.

De ebitda (winst voor intresten, belastingen en waardeminderingen) daalde met 18,5 procent tot 30,1 miljoen euro. Roularta merkt daarbij op dat er zowel in 2021 als in 2022 eenmalige effecten speelden. Gezuiverd van eenmalige effecten daalde de ebitda met 11 procent, luidt het.

In de afdeling mediamerken, waarin onder meer de tijdschriften van de groep zitten, valt op dat de publiciteitsinkomsten met 6,5 procent zijn gedaald als overnames buiten beschouwing worden gelaten. Met overnames erbij waren die inkomsten stabiel.

Ook de abonnementsinkomsten kon Roularta enkel via overnames doen groeien. Zonder overnames was er een daling met 3,1 procent, vooral omdat Roularta het magazine Sport/Voetbalmagazine maar maandelijks in plaats van wekelijks meer liet verschijnen. Intussen is het sportblad helemaal opgedoekt.

Roularta verwacht dat er ook dit jaar nog druk op de reclame-inkomsten zal komen, “gezien de onzekere economische context en toenemende kosten waarmee adverteerders te maken hebben”. Die onzekerheid en kosten kunnen lezers ook beïnvloeden bij hun keuze om abonnementen te verlengen of te starten, klinkt het.