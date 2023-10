Roularta mag magazines The Financial Times drukken: “Een belangrijke mijlpaal”

Roularta Printing, de drukkerij van Roularta Media Group, mag tijdschriften drukken van de prestigieuze uitgeverij The Financial Times. “Deze samenwerking is een belangrijke mijlpaal en bevestigt onze internationale reputatie” zegt Steven Renders van Roularta Printing.

Roularta Printing mag de tijdschriften ‘How To Spend It’, ‘Art of Fashion’, ‘Business Education’ en ‘FT Wealth’ drukken voor het Europese continent, het Midden-Oosten en Zuid-Afrika.

Janet White van The Financial Times licht toe: “Aan de keuze voor Roularta Printing als strategische partner liggen verschillende overwegingen ten grondslag, waaronder een sterke nadruk op duurzaamheid, de voortdurende investeringen in baanbrekende technologieën en de ongeëvenaarde kwaliteitsnormen die Roularta altijd hanteert. Daarnaast speelt hun langetermijnvisie een cruciale rol op een snel consoliderende markt.”

Duurzaam en ongeëvenaarde kwaliteit

Steven Renders van Roularta Printing is uiteraard bijzonder tevreden met deze beslissing. “Wij zijn vereerd dat The Financial Times ons heeft gekozen als haar betrouwbare partner voor het drukken van haar magazines voor de EMEA-regio. Deze samenwerking benadrukt onze niet-aflatende toewijding aan uitmuntendheid en ons aanhoudend streven om ongeëvenaarde kwaliteit te bieden bij al onze projecten. Ook onze continue aandacht voor duurzaamheid vormde een sleutelelement in de beslissing. Zo investeerden we dit jaar 4,5 miljoen euro in de vervanging van onze ovens door energie-efficiënte alternatieven. Wij kijken uit naar een langdurig en vruchtbaar partnerschap.”