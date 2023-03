Roularta kan 20 collega’s plezieren met ticket voor CEV Cup finale

Roularta, het moederbedrijf van naamsponsor Knack Volley Roeselare, had ook nog 20 tickets veil die intern via een Facebookwedstrijd werden verloot. En niemand minder dan kapitein Matthijs Verhanneman kwam bij office manager Pascale Ostyn zijn onschuldige hand ter beschikking stellen.

“Allicht de eerste keer dat ik zoiets mag doen”, lacht de immer vriendelijke Knack-speler de tanden bloot. “Gisteren zijn we om 15.30 uur op Zaventem geland, nu starten de trainingen weer in aanloop naar de finale.”

Seppe Rotty kwam niet ongeschonden uit de heenwedstrijd. “Zijn pink zat nog gezwollen, het wordt nog afwachten natuurlijk of hij het haalt.” Maar een pink, en het is niet die van zijn slagarm, is niet het meest essentiële lichaamsdeel van een volleyballer.

Matthijs Verhanneman kweet zich vakkundig van zijn taak, pikte 20 namen uit de bokaal en die 20 mensen zullen komende woensdag 5 april in de Tomabelhal de historische match kunnen bijwonen.