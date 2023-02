Roularta investeert 4,5 miljoen euro in nieuwe eco-efficiënte droogovens en vermindert CO2-uitstoot met 14%

Roularta investeert 4,5 miljoen euro in nieuwe state-of-the-art eco-efficiënte droogovens voor drie manroland magazinepersen. De nieuwste 72 pagina magazinepers (opgestart in 2020) beschikte al over een dergelijke eco-efficiënte droogoven.

Dankzij de aankoop van drie energiezuinige droogovens vermindert RMG haar CO2-uitstoot met 14 procent en vermindert het gas-en elektriciteitsverbruik van de drukkerij met respectievelijk 25 procent en 5 procent. In de plaats van het huidige proces van droging met externe naverbranding, zijn de nieuwe droogovens voorzien van een geïntegreerde naverbrander. De energie die vrijkomt bij het verbranden van de solventen, kan onmiddellijk gerecupereerd worden voor de droging, waardoor het gasverbruik van de oven significant verminderd wordt.

Duurzaamheidsbeleid

RMG besteedt al jarenlang bijzonder veel aandacht aan duurzaamheid. Deze investering past in het duurzaamheidsbeleid van RMG dat focust op vier sustainable development goals (SDG) van de Verenigde Naties, waaronder verantwoorde productie en consumptie (SDG 12) en klimaatactie (SDG 13). In het kader van klimaatactie engageert RMG zich om CO2-neutraal te worden tegen 2040.

Steven Renders, directeur Roularta Printing: ”Met deze nieuwe strategische investering in onze drukkerij, zetten we een mooie stap vooruit om, conform ons duurzaamheidsbeleid, tegen 2040 de CO2-neutraliteit te bereiken. We zijn trots dat we op de goede weg zijn om dit engagement waar te maken.”