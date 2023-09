Romy maakt handgemaakte juwelen in bijberoep: “Voor iedereen betaalbaar”

Romy Vandewalle (23) maakt en verkoopt handgemaakte juwelen onder de naam ‘Juwelen Unique’ in de Stationsstraat 1A. “Toen ik pas 14 jaar was, maakte ik die al voor mijn vrienden en kennissen, nu maak en verkoop ik die in bijberoep.”

Romy’s ouderlijk thuis is in de Winkelsestraat. “Odiel Vanoverberghe, die met zijn vader Krist de kalkoenkwekerij in de Winkelsestraat runt, is mijn vriend”, zegt Romy. “Mijn pa is met brugpensioen, mijn ma runt kinderopvang Mieke, en mijn broer Rinus baat Tapabro uit. Ikzelf ben kleuterlerares en werk al twee jaar in de Prizma Basisschool De Heilige Familie op de Bosmolens in Izegem. Ik ben ook nog lid van de KLJ.”

Unieke exemplaren

Romy is een creatieve jongedame. “Als kleuterlerares moet ik trouwens ook creatief zijn. Het zit in mij. Mijn oorringen en armbanden maak ik altijd al met bestaande materialen die ik samenbreng. Ik zette nu de professionele stap naar juwelen ontwerpen en maken in bijberoep. Omdat ik meer zekerheid heb in mijn leven: vast werk, een goede relatie met Odiel. Ik ben gesetteld. Ik maak handgemaakte oorbellen, armbanden en haarspelden, vervaardigd uit parels, resin-hangers (kunststof), metaal, steen… De oorringen zijn nikkelvrij en kunnen geen ontstekingen in de oorlel veroorzaken. Het zijn unieke exemplaren en geen seriewerk. Voor een schappelijke prijs, tussen de 15 à 20 euro, betaalbaar voor iedereen. Ik verkoop ook nog handtassen en sjaals, maar die maak ik niet zelf”, klinkt het.

1 à 2 keer per maand

Het winkeltje in de Stationsstraat 1A – tussen Tapabro van haar broer Rinus en de schoenwinkel Talona – probeert Romy 1 à 2 keer in de maand te openen. “Omdat ik ook nog mijn vriend Odiel help op de boerderij en kalkoenkwekerij, waar het bijvoorbeeld rond de kerstperiode heel druk zal zijn. De openingsdata van mijn winkeltje maak ik wel altijd eerst bekend op mijn Facebook-pagina”, besluit Romy.