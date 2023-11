Roeselaarse wijnhandel De Vinotheek en Karaf Wijnen bundelen krachten

Na tientallen jaren in handen te zijn geweest van de oprichters Gino Deprauw en Mark Moerman, gaat De Vinotheek in Roeselare een nieuwe fase in. De aandeelhouders van Aditco (Joeri Bouckhout, Kiven Cuveele en Ludwig Geldof) bundelen hun krachten met Mathieu Vercaigne van Karaf Wijnen. Zij zullen gezamenlijk eigenaar zijn vanaf 1 januari 2024.

De Vinotheek heeft een reputatie opgebouwd als de bestemming voor zowel groothandel als detailhandel in hoogwaardige wijnen, met een specialisatie in Zuid-Afrika. De winkel in Roeselare biedt een uitgebreide selectie wijnen van over de hele wereld evenals sterke dranken, mousserende wijnen en cadeaumanden. De samenwerking met Karaf Wijnen, dat zich voornamelijk richt op Bordeaux-wijnen, belooft het assortiment van De Vinotheek nog veelzijdiger te maken.

Breder scala

Kiven Cuveele en Mathieu Vercaigne zullen fungeren als de operationele leiders van deze nieuwe fase. Mathieu is een gediplomeerd sommelier op het niveau van WSET 3. Gino en Mark blijven nog enige tijd aan boord om een soepele overgang te waarborgen. “Deze overname betekent de start van een spannend nieuw hoofdstuk voor De Vinotheek en belooft zowel oude als nieuwe klanten een breder scala aan inzake kwaliteitswijnen”, zo klinkt het bij de betrokkenen.