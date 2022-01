Roeselaars textielbedrijf Sunday is snelst groeiend technologiebedrijf van West-Vlaanderen: “Wij willen bedrijfskledij even populair maken als merkkledij”

Hun klantenbestand telt kleppers als Google, Facebook en TikTok en sinds kort mag het Roeselaarse Sunday zich ook het snelst groeiende technologiebedrijf van onze provincie noemen. In amper acht jaar tijd groeide de onderneming van een tweemanszaak naar een internationaal bedrijf met 50 teamleden en ligt de ambitie hoger dan ooit. “We willen overal ter wereld dé referentie worden als het over ‘company fashion’ gaat.”

Sokken voor Facebook, een foute kersttrui voor Google of een warme sweater en bijhorende muts voor Duvel. Het zijn maar enkele van de haast ontelbaar vele in het oog springende opdrachten die Sunday, het textielbedrijf van Roeselarenaren Steven Callens (32) en Niels Vandecasteele (31) het voorbije jaar mochten afwerken.

Sunday ontwerpt, produceert én verstuurt gepersonaliseerde kledingstukken voor hun klanten en heeft zichzelf als missie gesteld om zogenaamde company fashion minstens even hip te maken reguliere kledij. Net daarom doopten de zakenpartners eind september Merchandise Essentials in Sunday om.

“Want op zondag draag je de kleren waarin je helemaal jezelf kan zijn”, luidt de argumentatie. “Dat gevoel willen we met onze producten ook uitdragen, maar dan door werknemers, partners, klanten en fans van een bepaald bedrijf of merk de kans te geven om zich als ambassadeur aan de buitenwereld te tonen.”

Het verhaal van Sunday startte in het najaar van 2013, toen Steven Callens als DJ Audiophonic naam maakte en Tomorrowland aan een steile opgang bezig was. “Deejays werden aanzien als de nieuwe rocksterren, alleen stond de merchandising nog in de kinderschoenen”, zegt Steven. “Niels was toen superfan van de betreurde Avicii en toen we de top 100 van de beste dj’s ter wereld afliepen, merkten we dat er slechts vijf van hen een eigen merchandise-lijn hadden. We waren meteen overtuigd van het potentieel dat voor onze neus lag.”

Duurzaam

Niels en Steven bliezen Night Essentials – de initiële voorloper van het huidige Sunday in het leven – en stuurden honderden mailtjes naar dj’s en organisaties. “Met succes, want onder onze eerste klanten mochten we meteen al namen als Dimitri Vegas & Like Mike en Kygo noteren”, vult Niels aan.

“We hadden ook meteen door dat we moesten inspelen op de mode- en seizoenstrends. T-shirts met opgerolde mouwen, hippe petten… En van bij onze start, toen we nog van aan de keukentafel bij onze ouders opereerden, zetten we fel in op duurzaamheid. Al onze producten zijn met organisch katoen of gerecycleerd polyester gemaakt.”

Die aanpak heeft Sunday geen windeieren gelegd, want in acht jaar tijd is het bedrijf gegroeid naar een team met 50 krachten en verdubbelt de jaaromzet elk jaar. Die zal dit jaar ongeveer 7 miljoen euro bedragen. Naast het hoofdkwartier in Roeselare, telt Sunday ook kantoren in Duitsland, Nederland, Ierland en Polen.

In dat laatste land heeft Sunday ook een eigen productievestiging. “We moeten ons soms nog eens in de arm knijpen, zeker wanneer we de namen van sommige van onze klanten bekijken”, glimlachen Niels en Steven. “Als nuchtere West-Vlamingen producten mogen leveren die bijvoorbeeld in het welkomstpakket van nieuwe medewerkers bij Facebook steken… Daar staan we nog altijd versteld van. We zijn apetrots op het parcours dat we al afgelegd hebben, maar we bruisen nog van de ideeën. Dit verhaal is nog lang niet volledig geschreven.”

Virtuele kleerkast

Een van dé grote troeven binnen Sunday is het volledig zelf ontwikkelde softwareplatform om de producten in opdracht van de klanten naar de eindgebruiker te versturen. “Onze Sunday Wardrobe is sinds september live. We beschouwen het als de virtuele kleerkast waarin we per klant de voorraad monitoren, bestellingen samenstellen én ook versturen. Net daarin schuilt ook de kracht van ons verhaal. We doen er alles aan om onze klanten te ontzorgen en de beste service te schenken. Het platform is in recordtijd uitgegroeid tot een van dé hoekstenen van ons bedrijf.”

“Onze ultieme droom? Vaste voet aan de grond krijgen in de VS”

De Sunday Wardrobe leverde Sunday nu ook de 29ste plaats in de Technology Fast 50 van consultancygroep Deloitte, de lijst met de 50 snelst groeiende technologiebedrijven in België. Daarmee is het ook het snelst groeiende technologiebedrijf van West-Vlaanderen. “Dat hadden we in 2013 nooit durven dromen”, glimlachen Steven en Niels. “Sunday Wardrobe was een berekende gok, maar is nu al een voltreffer. We beschouwen deze erkenning dan ook als een prestatie die we met het hele team behaald hebben en is een enorme motivatie om er nog harder tegenaan te gaan.”

Op vandaag telt Sunday zo’n 4.000 klanten in een 45-tal landen. “Ons ambitie is eenvoudig: we willen wereldwijd dé referentie zijn als het over company fashion gaat. In Europa zijn we al marktleider, maar dit is een mondiale sector. Op termijn kan company fashion, zoals wij het omschrijven, even populair worden als de traditionele modemerken. Mensen willen zich vereenzelvigen met een product of organisatie, aan ons om daar de tools voor aan te reiken.”

Sunday-bomen

En cours de route wil Sunday zo ook de planeet een duwtje in de rug geven. “Opnieuw dat duurzame accent”, knipogen de zaakvoerder. “Per 50 verzonden pakketten planten de twee, met behulp van de organisaties Go Forest en Trees For All, ergens ter wereld een boom aan. Sinds september staan er zo al vijfhonderd Sunday-bomen stevig geworteld.

“Onze ultieme droom is om op termijn ook definitief vaste voet aan grond te krijgen in de Verenigde Staten, toch het mekka voor een bedrijf als het onze. We hebben al een hele weg afgelegd, maar het vuur brandt harder dan ooit tevoren. Als West-Vlaming zijn we van nature uit misschien bescheiden, maar het ontbreekt ons niet aan de nodige durf. Wij zijn preus dat we van hieruit beetje bij beetje de wereld verder veroveren.”