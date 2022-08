Roeselaars bedrijf Urban Mapping staat met lichtprojectie op Deens festival

Komende week neemt Urban Mapping, het Roeselaarse bedrijf van Luc Stragier (60), in Denemarken deel aan het Hans Christian Andersen Festival.

Ze verzorgen er een lichtprojectie rond een sprookje van deze wereldberoemde sprookjesverteller. “Ondanks het feit dat ons bedrijf slechts anderhalf jaar bestaat, hebben we al flink wat lichtrealisaties op ons conto”, vertelt oprichter Luc Stragier. “Dit Hans Christian Andersen Festival, de opvolger van het Odense Blomsterfestival, omvat een verscheidenheid aan creatieve presentaties. Vooral bloemencreaties waren vroeger het belangrijkste item met daarnaast ook theatervoorstellingen. Dit jaar werden er voor de eerste keer lichtprojecties aan toegevoegd. Hiervoor heeft de organisatie ons zelf gecontacteerd. Onze creaties op dit festival zijn geïnspireerd op het sprookje Little Ida’s Flowers van H. C. Andersen. De projecties vertellen het verhaal van hoe de bloemen ’s nachts tot leven komen en dansen op hun magische bal. Een heel dankbaar thema”, vindt Luc.

Volledig verhaal

“Het is niet echt onze kernactiviteit om slechts één thema te belichten. Meestal brengen we tijdens lichtwandelingen een volledig verhaal. Op dit festival vind je onze projecties aan de voorkant van het stadhuis, de zij- en voorkant van de kathedraal en op de oude ruïne die onmiddellijk achter het stadhuis ligt.”

“Weinig bedrijven hebben de hardware om tijdens bare winterperiodes zonder problemen dergelijke projecties te realiseren”

In 2025 is het 150 jaar geleden dat Andersen gestorven is. “Na dit festival zitten we rond de tafel met de stad Odense, waar deze bekende schrijver is geboren, om binnen twee jaar het volledige verhaal van zijn geboorte tot zijn dood door Urban Mapping te laten projecteren.” Dit bedrijf verzorgde met Valentijn ook de romantische projectie op het Roeselaarse belfort, werkte mee aan Winter Magic, het betoverende lichtspektakel Luminaria in Plopsaland en toonde hun realisaties in verschillende lichtwandelingen binnen en buiten onze provincie. “Onze focus ligt op heel Europa”, benadrukt Luc.

Outdoorprojectie

“Onze belangrijkste doelstelling bestaat uit het tot leven brengen van verhalen met de magie van projectie tijdens unieke audiovisuele stadswandelingen. Vaak vormen gebouwen verspreid over heel de stad het decor van onze spectaculaire lichtwandelingen. Tijdens donkere winteravonden of warme zomernachten komen lokale legendes, spannende historische verhalen of magische sprookjes op die manier tot leven.”

Outdoorprojectie is onze specialiteit. Weinig bedrijven hebben de hardware om tijdens bare winterperiodes zonder problemen dergelijke projecties te realiseren. Vooral die donkere periodes zijn het ideale moment voor lichtfestivals. Daarom concentreren we ons vanaf België richting de Scandinavische landen omdat het daar nog vroeger donker wordt en omdat de weersomstandigheden er nog minder gunstig zijn.”

Nieuwe aanwinst

Momenteel telt Urban Mapping drie werknemers. Heel binnenkort krijgen ze er een getalenteerde collega bij. De Roeselaarse striptekenaar Jimmy Hostens gaat vanaf volgende week fulltime bij dit innovatieve bedrijf aan de slag. “Deze creatieveling is een absolute meerwaarde voor onze firma. Met hem hopen we de komende jaren uit te groeien tot de absolute top van Europa op het vlak van outdoorlichtrealisaties.”

Info: www.hcafestivals.com