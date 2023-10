Roeselaars bedrijf MONAVISA bouwt allereerste akoestisch belevingscentrum

Het Roeselaarse bedrijf MONAVISA, de marktleider in akoestische spanplafonds- en wanden, heeft een omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van hun nieuw akoestisch belevingscentrum en kantoor op het industrieterrein Hof ter Weze in Roeselare. “Het wordt een revolutionair gebouw met een unieke ruimte die mensen kunnen afhuren voor seminaries, feestjes, optredens of yogalessen”, aldus zaakvoerder Francis De Nolf.

Momenteel heeft MONAVISA een kantoor in de Oostnieuwkerksesteenweg in Roeselare en een magazijn in Ledegem. MONAVISA verlangde al langer om terug samen te werken op één locatie. Met de bouw van de site op het terrein in Hof ter Weze 6-8 komt die droom een stapje dichterbij. Het kantoorgebouw zal naast een gemeenschappelijke eetzaal en vergaderzalen ook het eerste akoestische belevingscentrum van België bevatten.

Ook voor yogalessen of familiefeesten

Het ‘MONAVISA Acoustic Experience Center’ wordt een multifunctionele belevingsruimte waar zowel (binnenhuis)architecten, particulieren als professionelen terecht kunnen om verschillende soorten akoestiek en design te ontdekken. Ondanks dat het centrum bestaat uit gepolierd beton en grote glasramen, zullen speciale vormen en innovatieve materialen zorgen voor een ongeëvenaarde akoestische ervaring. Naast de functie van showroom, zal het Center ook verhuurd worden voor evenementen, familiefeesten, optredens, yogalessen, als vergaderzaal, enzovoort.

Het revolutionaire gebouw wordt ook op vlak van duurzaamheid toonaangevend door het gebruik van vloerverwarming, zonnepanelen en een warmtepomp. Maar ook innovatievere technieken, zoals duurzame en circulaire sandwichpanelen met thermische functie en klimplanten die isolerend werken voor het magazijn, worden mee in het ontwerp geïntegreerd. Ondanks dat het project neerstrijkt op een kleinschalig industrieterrein, zal het omgeven zijn door natuur. Meer dan 10% van de totale oppervlakte wordt voorzien van wadi, inheemse bomen, wilde bloemen en bloembollen, nestkasten en ander diervriendelijk comfort. MONAVISA wil het bedrijf in die mate natuurvriendelijk houden, dat natuurgidsen er rondleidingen kunnen organiseren.

Oplevering voorzien voor eind 2024

MONAVISA ontwierp het nieuwe gebouw samen met ontwerpbureau Maister en Studiebureau Vangheluwe. De site in Hof ter Weze heeft een oppervlakte van 4.500 m². Het belevingscentrum, magazijn en kantoorgebouw zullen een oppervlakte innemen van 1.350 m². Van zodra de omgevingsvergunning is goedgekeurd, zullen de werken starten, idealiter nog eind 2023. Als alles goed gaat, verhuist MONAVISA in de kerstvakantie van 2024 naar het nieuwe gebouw. Een symbolisch moment, want eind 2024 viert MONAVISA het 20-jarig bestaan van het bedrijf.