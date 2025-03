Rode cijfers voor interieurketen Maisons du Monde

De Franse interieurketen Maisons du Monde heeft het voorbije jaar een verlies geslikt van 115,3 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarresultaten van de keten. In onze provincie zijn er drie vestigingen: Roeselare, Brugge en Oostende.

Een jaar eerder was er nog 8,8 miljoen euro winst voor het merk, dat ook met verscheidene winkels in ons land actief is. De omzet zakte 10 procent tot 1 miljard euro. Een jaar eerder zakte de verkoop als eens ruim 9 procent.

Extra besparen

Maisons du Monde wijst op de moeilijke markt voor de woon- en decoratiesector. Daarbovenop wegen ongunstige macro-economische omstandigheden. Om terug met groei aan te knopen, sleutelt de keten aan het concept en wil het extra gaan besparen: meer dan 100 miljoen euro de komende drie jaar. Eerder was sprake van 85 miljoen euro.

De in 1996 opgerichte keten is vandaag actief met 338 winkels in Europa, waarvan het grootste deel in Frankrijk. West-Vlaanderen telt drie vestigingen met Roeselare, Brugge en Oostende.

Interieurketens hebben het moeilijk. Vorige week werd CASA nog failliet verklaard.