Robert Van Rootselaar gaat door met sociaal fietsatelier ReCycle

Robert Van Rootselaar heeft het plan om zijn sociale fietsherstel- en verkoopdienst ReCycle over te laten nemen door Groep Intro opgeborgen. “De onderhandelingen zijn afgesprongen. Maar geen nood, dankzij twee vrijwilligers kunnen we ReCycle straks toch open houden.”

Robert Van Rootselaar, bedenker en uitbater van ReCycle, maakte eind vorige week bekend dat na lange onderhandelingen de overname door Groep Intro is afgeblazen. “Struikelblok was vooral de assistentie, die ik nodig had om verder het concept van ReCycle le laten bestaan.”

ReCycle was de uitloper van een uit de hand gelopen hobby, waarbij Robert aanvankelijk vanuit zijn tuinhuis bijeen verzamelde oude fietsen herstelde om ze vervolgens weg te schenken aan wie er nood aan heeft. Drie jaar geleden nam hij, met de hulp van het gemeentebestuur, zijn intrek in een oud handelspand langs de Kapelstraat.

De voorbije maanden had Robert echter aangegeven dat het dagelijks uitbaten van ReCycle hem zwaar begon te vallen en hij uitkeek naar een rustiger oude(re) dag. “Het afspringen van de gesprekken met Groep Intro was een tegenvaller. Maar je moet soms een beetje geluk hebben. En dat is wat nu ook gebeurd is: twee vrijwilligers, die veel van fietsen afweten, zijn aan boord gekomen eind 2022. Ik kan dan ook bevestigen dat ReCycle als feitelijke vereniging met een sociaal doel zal blijven bestaan.”

“Daviti, Joseb en ik zullen samen het werk verdelen en om beurten aanwezig zijn in ons fietsatelier. We bereiden ons ook voor op een drukke lente en zomer. Zoals onlangs in de krant te lezen viel, zit fietsen nog altijd in de lift. Ik ben er dan ook van overtuigd dat ons concept velen zal kunnen helpen. Met kleine depannages en de verkoop van tweedehands fietsen. Wij hebben de voorbije drie jaar bewezen dat ReCycle zijn plek heeft in Bredene. Wij gaan dit jaar ook opnieuw kleine workshops organiseren voor jeugdorganisaties. En je weet, iedereen is welkom bij ons, ook voor een babbel en een kopje koffie.”

Je vindt ReCycle langs de Kapelstraat 237b. (MM)