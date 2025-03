Robby (43) waagt als ‘Belgian Butcher Bull’ zijn kans op WK voor beenhouwers: 3,5 uur om een rund, varken, lam en vijf kippen in culinaire creaties om te toveren”

De Rode Duivels en de Red Lions ken je al, maar had je al gehoord van de Belgian Butcher Bulls? Het gaat om een groep slagers die de eer van ons land gaat verdedigen op de World Butcher’s Challenge in Parijs. Dat ‘wereldkampioenschap voor beenhouwers’ heeft met Dentergemnaar Robby Vandewiele (43) ook een streekgenoot in de rangen en hij ziet het helemaal zitten.

Op 31 maart is het zover en neemt België voor het eerst deel aan de World Butcher’s Challenge, hét driejaarlijkse wereldkampioenschap waar de beste slagers ter wereld hun vakmanschap tonen. Onder de vijf landgenoten die de uitdaging aan gaan zit ook Robby Vandewiele, die in thuisgemeente Dentergem al 21 jaar slagerij Robby & Angelique uitbaat. Anderhalf jaar geleden verhuisde hij zijn zaak van de Stationsstraat naar de Markegemsesteenweg. Ongeveer in dezelfde periode begon hij zich voor te bereiden op de World Butcher’s Challenge. “Het was mijn beste vriend Jeroen Lievens, die in Avelgem een slagerij uitbaat, die me wees op reclame voor het WK op sociale media”, vertelt Robby. “Zo is onze interesse gewekt en is er op korte tijd een team van zes slagers uit heel Vlaanderen samengesteld. We schreven ons in en raakten geselecteerd. We starten als underdog aan de wedstrijd. Duitsland is topfavoriet en titelverdediger, maar dat team kijkt vooral naar Australië en Frankrijk als concurrent. Wij hebben het voordeel dat we pas voor het eerst mee doen en ze ons nog niet goed kennen.”

Creaties

Robby en zijn team hebben zich dan ook maniakaal voorbereid op het WK. “Teams uit meer dan vijftien landen krijgen 3,5 uur de tijd om een volledig karkas van een rund, een lam, een varken en vijf kippen om te toveren tot een indrukwekkende vitrine van culinaire creaties”, zegt hij. “We kwamen de voorbije maanden één tot twee keer per week samen om te oefenen. Het is een soort routine die we uit het hoofd leren, tot alle details juist zitten. Mijn taak is het versnijden van de kippen. Eens die klaar zijn ga ik met collega Jan Claeys mee het lamsvlees bereiden. Daarna ga ik veertien verschillende soorten worsten maken, vullen en tot panklare gerechten omtoveren. Er mag geen enkele kilo vlees overblijven of dan kan je automatisch al niet de eerste zijn. Je hebt zelf de keuze hoeveel producten je voorbereidt. Wij gaan voor 85 verschillende soorten. Er is de eigenlijke wedstrijd, maar we mogen ook nog eens vijf producten kiezen die in een aparte wedstrijd geproefd worden en er zijn ook punten op orde en netheid. Na elke training schonken we de bereide gerechten aan Moeders voor Moeders, zodat er niks verloren ging. Dat waren telkens pittige sessies, want er waren dagen dat ik maar om middernacht thuis was en om 3 uur liep de wekker af om in mijn eigen slagerij aan de slag te gaan.”

Troef

De Belgian Butcher Bulls hebben het er echter voor over. “Belgische slagers zijn sowieso anders dan de buitenlandse en dat kan onze troef zijn”, zegt Robby. “We gaan vers vlees versnijden in plaats van grote stukken te behouden en we gaan er een bourgondische toonbank van maken, met allerlei soorten worsten ,burgers, préparé, gehakt, enz…”

Het wordt een WK met alles er op en er aan voor het team. Elk team krijgt een eigen atelier in Paris Expo en daar zullen tribunes voor drieduizend toeschouwers staan. “Vanuit Dentergem leggen we een bus met supporters in, van onze familieleden tot het personeel”, zegt Robby. “Normaal sluiten we een weekje in de krokusvakantie, maar nu hebben we ons verlof tijdens het WK gepland. Er zijn zelfs speciaal t-shirts voor de supporters gemaakt, dus we zullen de steun van het thuisfront goed voelen”, besluit Robby.